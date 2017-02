Alexeï Navalny à nouveau condamné

Russie La justice russe a décidé que l'opposant russe Alexeï Navalny sera rejugé. Plus...

Russie Alexeï Oulioukaïev est accusé de corruption, selon un comité d'enquête.

Moscou Alexeï Navalny est accusé par les médias pro-Kremlin d'être soutenu par l'Occident pour provoquer un changement de régime en Russie. Il avait été arrêté pour avoir distribué des tracts dans le métro.

Russie Opposé au pouvoir de Poutine, Alexeï Navalny a été reconnu coupable en décembre dans une affaire portant sur le détournement de près de 460'000 francs de deux entreprises.

Russie L'opposant russe Alexeï Navalny, condamné à trois ans et six mois de prison avec sursis pour détournements de fonds, a sectionné son bracelet électronique, alors qu'il est assigné à résidence.