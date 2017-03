Affaire des écoutes: un élu à la rescousse de Trump

Devin Nunes, président de la commission du Renseignement de la Chambre des représentants, a affirmé, tout en restant évasif sur les détails, que les agences de renseignement américaines avaient intercepté des communications des membres de l'équipe Trump durant la période de transition.

«J'ai pensé qu'il était important que le président le sache», a-t-il déclaré après avoir rencontré Donald Trump à la Maison Blanche.

Ce dernier, qui s'exprimait au même moment lors d'une table ronde avec des élus afro-américains, a fait part de sa satisfaction.

Etes-vous conforté par ces déclarations?, lui a demandé un journaliste.«Oui, d'une certaine manière. Je suis content qu'ils aient trouvé ce qu'ils ont trouvé», a-t-il répondu, sans autres précisions.

Lors d'une audition parlementaire lundi, le directeur du FBI James Comey a affirmé ne disposer d'aucune information permettant d'accréditer la thèse d'écoutes de la Trump Tower mise en avant par Donald Trump dans ses tweets.

«Aucun président ne pourrait» ordonner de telles écoutes, a-t-il expliqué, soulignant la «rigueur» de la procédure juridique pour mettre sur écoutes des citoyens américains, qui implique la signature d'un juge spécialisé.

«Exécrable! Je viens de découvrir que le président Obama a mis mes lignes sur écoute dans la Trump Tower juste avant ma victoire. Rien de trouvé. C'est du maccarthysme!», avait tweeté le milliardaire le 4 mars.

