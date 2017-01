Adolf Hitler continue de fasciner, mais en négatif

Les historiens avaient l’objectif d’en faire un livre de contre-propagande, pas un best-seller. Et pourtant, la version commentée de Mein Kampf (Mon combat), dont les droits sont tombés dans le domaine public en 2016, rencontre un succès de librairie inattendu. «Nous savions que notre première édition tirée à 4000 exemplaires trouverait preneur. Mais jamais nous n’aurions imaginé en arriver à une sixième édition et 85 000 exemplaires vendus au bout d’un an», reconnaît Andreas Wirsching, directeur du très sérieux Institut d’histoire contemporaine de Munich (IfZ). Cela, malgré un prix de vente très élevé, à plus de 70 francs!

Edition «scientifique»

En avril 2016, cette édition «scientifique» de 2000 pages agrémentée de 3500 commentaires (une version en français est en préparation) était même arrivée en tête du classement des meilleures ventes du magazine Der Spiegel. Pour le chef du projet, Christian Hartmann, le bilan est donc extrêmement positif: «Il n’y a eu aucune initiative du côté de l’extrême droite», se félicite-t-il.

L’éditeur Der Schelm, proche des néonazis, avait néanmoins juré de publier une édition originale. Mais il n’a jamais mis en œuvre son projet. Il faut dire qu’une édition sans commentaire du pamphlet antisémite, rédigé en prison par Hitler entre 1924 et 1925, reste passible de poursuites en Allemagne pour «incitation à la haine raciale».

L’objectif de prendre de court toutes les publications apologistes est donc atteint. «Il aurait été irresponsable d’abandonner ce texte à d’autres», se félicite Christian Hartmann. Les acheteurs de cette version commentée ne sont d’ailleurs ni des néonazis ni des nostalgiques du IIIe Reich. «Ce sont des gens qui s’intéressent à l’Histoire et à la politique, dont beaucoup d’enseignants», affirme le chef du projet.

Un autre livre sur Hitler a retenu également l’attention des médias en 2016. L’itinéraire (Das Itinerar) est un minutieux ouvrage qui retrace sur plus de 2400 pages tous les déplacements et les séjours du «Führer», jour après jour, heure après heure.

La «Tanière du loup»

Pour l’historien Jochen Staadt, de l’Université FU de Berlin, cet énorme intérêt pour le «Führer» n’a rien de malsain. «Les gens entendent et voient tellement de choses sur lui. Cela éveille nécessairement la curiosité. Par ailleurs, cette fascination reste toujours négative, contrairement à celle pour des personnages comme Staline ou Mussolini qui retrouvent une certaine popularité dans leurs pays respectifs», insiste-t-il.

«Le rejet du nazisme fait partie de l’identité allemande», rappelle l’historien français Etienne François, cofondateur du centre Marc Bloch. «Ce personnage est la personnalité la plus citée dans la littérature et dans les sondages d’opinion, mais toujours avec une connotation négative», confirme-t-il.

Hitler attire des millions de touristes à Berlin et ailleurs. La «Tanière du loup» (Wolfsschanze), quartier général d’Hitler sur le front de l’Est, reste une des grandes attractions du nord-est de la Pologne. Avec plus de 200 000 touristes par an, ce bunker est surtout visité par des Allemands depuis la sortie du film sur les derniers jours d’Hitler (La chute). C’est là que le «Führer» a passé près de la moitié de la guerre et que Claus von Stauffenberg avait manqué son attentat contre lui le 20 juillet 1944.

Enfin, le «Nid d’Aigle» (Kehlstein­haus), où se trouvait sa résidence privée (Berghof), constitue une autre grande attraction touristique dans les Alpes bavaroises. C’est le 20e site le plus visité d’Allemagne avec 300 000 visiteurs par an…

