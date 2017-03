A son ultime procès, Moubarak dément encore

L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a une nouvelle fois démenti son implication dans le meurtre de manifestants lors du soulèvement de 2011 qui a mis fin à ses 30 années de pouvoir. Il s'est exprimé lors d'un ultime procès qui s'est ouvert jeudi.

L'ancien raïs, qui est âgé de 88 ans, avait d'abord été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 2012 pour complicité dans la mort de 239 manifestants et pour avoir semé le chaos et créé un vide sécuritaire pendant les 18 jours de révolte qui ont commencé en janvier 2011. S'en est suivi une série de procès et de recours.

La dernière de ces audiences à rebondissements s'est ouverte jeudi. Le juge a lu à l'ex-président l'acte d'accusation qui lui reproche, avec son ministre de l'Intérieur, d'avoir fourni des véhicules et des armes utilisés contre les manifestants et de ne pas avoir agi pour empêcher des morts.

«Cela n'a pas eu lieu»

Dans le box des accusés, en chaise roulante et sans ses traditionnelles lunettes noires, Hosni Moubarak a répondu : «Cela n'a pas eu lieu.» Hosni Moubarak s'estime innocent. Il estime que l'histoire lui rendra justice et le réhabilitera comme patriote ayant servi son pays avec abnégation. Il a fait un signe de la main à ses partisans disséminés dans le public.

Devant le tribunal, un petit groupe de partisans avaient déployé des affiches de l'ancien président et demandé qu'il soit libéré et honoré pour ses états de service.

Faits à requalifier

Le renversement de Hosni Moubarak a débouché sur les premières élections libres en Egypte qui ont porté au pouvoir l'islamiste Mohamed Morsi, issu de la confrérie des Frères musulmans. Mohamed Morsi n'est resté qu'un an au pouvoir. Il a été renversé par le général Abdel Fattah al Sissi, qui est ensuite devenu président.

Les avocats représentant les familles de ceux qui ont été tués en 2011 ont demandé que les faits pour lesquels Moubarak est jugé soient requalifiés en assassinat. Ils ont également demandé à ce que la cour convoque Abdel Fattah al Sissi, qui était chef du renseignement militaire à l'époque.

