A Sarajevo, un musée ouvre pour raconter l’enfance en guerre

Une robe bleu électrique pour défier les snipers; une paire de chaussons de danse; un journal intime écrit en anglais «pour pouvoir prétendre que tout ceci n’est pas réel»: pas à pas, les visiteurs du Musée de l’enfance en guerre plongent dans le quotidien des plus jeunes survivants de la guerre de Bosnie de 1992-1995.

Installé dans une petite impasse, à quelques centaines de mètres au-dessus de l’entrée du quartier ottoman, le bâtiment entièrement rénové abrite une collection unique au monde. Depuis 2010, son créateur, Jasminko Halilovic, rassemble témoignages et objets, d’abord compilés pour un livre paru en 2013 puis dans ce musée. Le jeune homme, qui a lui-même survécu au siège de Sarajevo – le plus long de l’histoire moderne – tente de «préserver le souvenir de ce qui nous a tous marqués, à travers les yeux de ma génération».

Ici, les enfants de la guerre ne sont pas seulement des victimes quantifiées en nombre de morts et de blessés, mais les acteurs d’un moment terrible avec leur existence propre. Plus de vingt-cinq ans plus tard, ils sont les porteurs d’une mémoire collective racontée à travers de petits objets précieusement conservés. La lettre jamais finie d’une mère tuée par un obus dans sa cuisine; les boîtes de conserve des paquets humanitaires; un article sur une petite gymnaste de Sarajevo qui a participé en 1994 aux championnats du monde au Japon: le musée rend hommage à leur force de résilience et libère la mémoire.

En ville, tout le monde en a entendu parler. Mais tous ne s’en réjouissent pas. «Encore la guerre… Il faut penser à l’avenir et arrêter de parler du passé», soupire une serveuse de maison de thé. Jasminko Halilovic comprend cette réaction, mais il regrette que les gens «ne se rendent pas compte que ce musée est différent du discours actuel des politiciens qui utilisent la guerre pour raviver les blessures et entretenir la division. Au contraire, nous, avec ce musée, nous défendons la paix», explique-t-il.

«Avant de rencontrer Jasminko, je refusais systématiquement de parler de la guerre et de ce qui s’est passé là où j’habitais», témoigne Amina Krvavac, membre de l’équipe de l’institution. Elle disait vouloir oublier le passé. «Mais à travers le processus de création du musée, j’ai pu enfin faire face à tous ces souvenirs.»

Surtout, le Musée de l’enfance en guerre n’est pas une institution dédiée à la guerre en Bosnie. «C’est presque un accident si toutes nos histoires viennent d’ici. Il pourrait exister n’importe où», déclare le jeune directeur. Couplé à un travail pédagogique et des recherches poussées, ce musée veut aider les enfants prisonniers de conflits, partout dans le monde. «Dans les années 90, c’était Sarajevo. Aujourd’hui, c’est la Syrie. La guerre touche tous les enfants de la même façon.

