A Mexico, des policières pour en finir avec la corruption

Les femmes seraient-elles moins facilement tentées par la corruption que les hommes? Dans le très pauvre et populeux Etat de Mexico, voisin de la capitale fédérale, la directrice de la police de la circulation en est convaincue. Rosalba Sánchez Velázquez a été placée il y a cinq ans à la tête d’une unité exclusivement féminine formée de près de 400 agentes, qui sont les seules habilitées à verbaliser des automobilistes en infraction. «Comme il y avait beaucoup de plaintes pour corruption, le gouverneur a pris la décision de créer cette unité. Pour cent plaintes qu’il y avait auparavant, on n’en enregistre désormais qu’une ou deux!» confie-t-elle aux journalistes de la BBC.

Une solution plutôt radicale. En 2011, les autorités ont tout bonnement décidé que plus aucun agent masculin ne mettrait à l’amende des contrevenants. Du jour au lendemain, les 900 policiers se sont vus privés de «la mordida» (la morsure), sorte de taxe extralégale communément ajoutée au montant de la contredanse. A leur place, une escouade de policières dûment uniformées s’est déployée, chacune munie d’une petite machine à imprimer les procès-verbaux, qui se porte à leur taille.

Plus responsables?

Cette mesure a de quoi surprendre dans un pays réputé machiste. Cela dit, les autorités jouent à dessein avec les stéréo­types, estimant que les femmes sont plus responsables, davantage soucieuses de créer un environnement sain pour leurs familles. Dans la même logique, la présence de ces policières est censée désamorcer les réactions violentes contre les forces de l’ordre.

Toute autre est l’analyse de la professeure Anne-Marie Goetz, spécialiste des questions de genre et de corruption à l’Université de New York. «Souvent les femmes veulent faire bonne impression, démontrer qu’elles sont intègres. D’autres groupes sociaux autrefois exclus font de même; les Indiens des castes inférieures sont plus performants dans les gouvernements locaux.»

Agentes sexy à Acapulco

D’autres observateurs relèvent que les femmes sont peut-être moins tentées par la corruption simplement parce qu’elles sont encore assez nouvelles dans ce rôle. Cela pourrait changer. D’ailleurs, l’an dernier, une quinzaine de municipalités ont suspendu pour 90 jours toute verbalisation sur la voie publique suite à plusieurs cas avérés de corruption, selon le site Ultra Noticias. Les autorités ont décidé de soumettre les policières à des cours de sensibilisation avant de les déployer à nouveau. Pas question pour autant de réintroduire des hommes, jugés beaucoup moins fiables de toute manière.

Dans un autre genre, la station balnéaire d’Acapulco, ville la plus dangereuse du pays, a formé une unité d’assistantes de police, jeunes et jolies, portant un polo bleu ciel et des shorts kaki, dans l’espoir de rassurer les touristes.

