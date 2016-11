A Londres, la facture du Brexit s’annonce salée

Le gouvernement britannique le reconnaît enfin: la décision de sortir de l’Union européenne «changera le cours de l’histoire du Royaume-Uni». A l’occasion de la présentation de son budget 2017-2018, son responsable des Finances, Philip Hammond, a expliqué la nécessité d’adapter la stratégie économique et sociale du gouvernement pour «préparer notre économie à résister». Il s’attend en effet à un net ralentissement de l’économie au cours des trois prochaines années et à une hausse de la dette nationale.

Premier objectif affiché par la première ministre Theresa May depuis son arrivée au pouvoir: aider les «familles qui s’en sortent à peine» pour faire du Royaume-Uni «un pays qui fonctionne pour tous». Les annonces de mercredi vont dans ce sens: le salaire horaire minimum va passer en avril de 9,10 francs à 9,50 francs, quant au taux plancher d’imposition des Britanniques, il passera à 14 500 francs. Philip Hammond a rappelé que «depuis 2010, quatre millions de personnes ne paient plus d’impôts grâce aux hausses» successives du plancher.

Des analystes indépendants rappellent néanmoins que ce sont les plus pauvres qui souffriront le plus des décisions prises depuis 2015 par le gouvernement. Le gel des aides sociales pour les quatre années à venir, cumulé à une inflation qui s’annonce forte, devrait faire perdre environ 2700 francs par an à près de 6 millions de foyers d’ici à 2020. Les classes moyennes en revanche en seront les principales bénéficiaires.

Souhaitant «une rupture avec le passé», Theresa May avait également comme ambition de promouvoir un capitalisme responsable «afin que plus de gens profitent de la prospérité du pays». La responsable conservatrice réclame ainsi que les entreprises britanniques respectent «le contrat social», qu’elles «ne soient pas seulement perçues comme faisant des affaires mais comme faisant des affaires de la bonne manière» et qu’elles paient leur «juste part d’impôts».

Preuve de la rupture idéologique avec un parti historiquement partisan du marché roi, le gouvernement a promis d’intervenir si nécessaire pour limiter les hausses des tarifs de l’énergie et il a interdit les frais imposés aux locataires par les agences immobilières. En revanche, Theresa May, qui s’était engagée à «avoir non seulement des consommateurs mais aussi des travailleurs représentés dans les conseils d’administration», est revenue sur sa promesse. Sans doute pour amadouer des patrons devenus suspicieux.

Mais le plus gros chantier du couple May-Hammond concerne les infrastructures du pays. Alors que le Royaume-Uni est réputé pour son manque d’investissement en la matière, le chancelier de l’Echiquier dépensera l’équivalent de 0,9% du PIB dans la construction de logements, dans les transports et l’Internet à haut débit. Et il s’est engagé à ce que ces investissements progressent à 1,2% du PIB à partir de 2020. Au vu de sa volonté de réduire «le déséquilibre du développement et de la prospérité à travers (le) pays», ceux-ci se concentreront probablement dans les régions oubliées par la croissance, c’est-à-dire hors de Londres et du sud-est de l’Angleterre.

(TDG)