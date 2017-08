A Jérusalem, des drag-queens rient de tout au péril de leur vie

Haute tension dans la Ville sainte. Des milliers de personnes ont défilé jeudi soir à Jérusalem à l’occasion de la Gay Pride. Une démarche périlleuse dans la pieuse cité, où contrairement à Tel-Aviv, capitale de la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) au Moyen-Orient, l’homosexualité reste un sujet tabou.

Quelques jours avant le début de la Marche des Fiertés, une quarantaine de jeunes Israéliens et quelques touristes s’agglutinaient à l’abri des regards dans l’unique bar gay de Jérusalem. Sur scène, les travestis de la Ville sainte qui défendent les droits de la communauté LGBT au risque de leur vie. «Je souhaite une vie meilleure pour tous à Jérusalem mais je le fais surtout parce que j’adore ça!» lance Yosale en riant avec exubérance. Perchée sur des talons hauts argentés, la grande blonde se trémousse dans sa robe moulante avant de monter sur scène. En tirant une bouffée de sa cigarette, la drag-queen aux jambes interminables prend le micro pour saluer son public.

«Changer les mentalités»

Il n’existe qu’une seule troupe de drag-queens à Jérusalem: Allah Nesh, un jeu de mots avec «Dieu» en arabe et «travesti» en hébreu. Depuis un an et demi, le quatuor se donne en spectacle à quelques centaines de mètres du mur des Lamentations, de l’esplanade des Moquées et du Saint-Sépulcre. «Je n’en ai rien à foutre des religieux qui croient que les homosexuels méritent de mourir», lance Yosale, elle-même née dans une famille orthodoxe. Elle n’hésite pas à critiquer la religion, l’armée, le gouvernement pour faire rire les spectateurs. «Ici, un homme qui monte sur scène habillé en femme est aussi une prise de position politique», explique-t-elle. A la maison, sa mère l’aide à se maquiller avant une performance. «J’ai beaucoup de chance car plusieurs gays sont simplement rejetés par leur famille», raconte-t-elle. Employé dans un salon de coiffure le jour, drag-queen la nuit.

Une kippa sur la tête, c’est la première fois que Thiago Vichinsky assiste à un spectacle de drag-queens. «Judaïsme et homosexualité ne sont pas incompatibles», argumente l’étudiant religieux venu du Brésil. Jamais le jeune homosexuel ne viendrait vivre à Jérusalem. «C’est très difficile, je n’oserais pas m’afficher en public avec mon amoureux. Mais je viens encourager les drag-queens en espérant changer les mentalités», soutient-il en retournant danser.

«Fière d'être qui je suis»

Avec sa perruque noire et ses faux cils, l’imposante Noir Styrofoam chante «Praying» de Kesha en play-back. «Je suis fière d’être qui je suis», répond-elle en écho aux paroles de sa chanteuse préférée. «J’aimerais pouvoir faire la paix avec mon père, qui a du mal à m’accepter», confie la drag-queen de 24 ans. L’ex-soldat de l’armée israélienne ne cache pas sa crainte d’une attaque homophobe. «Je ne vais pas mentir, j’ai peur. Je jure que si quelqu’un s’approche de moi avec un couteau, je suis prête à le frapper avec mes talons hauts», ironise Vitorio de son vrai prénom. La femme à barbe joue sur les codes du genre. «Offensant pour certains», reconnaît-elle. Mais nécessaire, au-delà du fard à paupières et des paillettes.

Jeudi soir, des centaines de policiers ont été déployés pour empêcher les groupes religieux d’extrême droite de perturber l’événement. En 2015, Shira Banki, 16 ans, avait été poignardée à mort par un extrémiste juif ultra-orthodoxe. Ce meurtre avait choqué dans l’Etat hébreu, poussant de nombreux Israéliens à joindre la marche pour l’égalité des droits. «Il y a une plus grande ouverture mais l’homophobie reste omniprésente. Plusieurs se cachent derrière la religion pour justifier leur haine. Nous avons encore beaucoup de travail d’éducation à faire», martèle Irène Rabinowitz, directrice de Jerusalem Open House, qui organise le défilé.

