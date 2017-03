Une application facilite les passages à l'hôpital

Pas toujours évident pour les patients de se diriger dans les méandres des bâtiments hospitaliers. Pour leur faciliter la vie, le site de Monthey (VS) de l'Hôpital Riviera-Chablais a présenté vendredi une application pour smartphone.

La nouvelle application Guidage HRC fonctionne un peu comme un GPS pour voiture. Elle est un complément à la signalétique de l'établissement hospitalier, qui a elle aussi subi un lifting, et se veut simple et efficace, a indiqué à l'ats Marco Danesi, chargé de communication de l'HRC.

L'application permet par exemple de rappeler au patient son rendez-vous, puis de lui donner le meilleur itinéraire pour s'y rendre. Les personnes à mobilité éviteront ainsi les obstacles, tels que les escaliers.

L'application développée par la société vaudoise OnYourMap est en fonction depuis février. Le feed-back des collaborateurs et des patients permet d'identifier d'éventuels manques.

Son développement se poursuivra en prévision de l'ouverture du site de Rennaz (VD) dans le courant 2019. L'HRC a investi environ 100'000 francs dans la nouvelle application, précise Marco Danesi.

Sandy, Head of #Indoor , showing ''Guidage HRC'' to reporters at the HRC press conference. pic.twitter.com/es7NO6SK2V

Guidage HRC: HRC is an application for patients https://t.co/QB7DaKMkVh via @NewAppUS on @produktfang VOTE NOW! pic.twitter.com/9ReE9sCQtA