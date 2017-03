Uber remet ses voitures autonomes en circulation

Les voitures sans chauffeur ont repris du service lundi à San Francisco (Californie). Le service américain de réservation de voitures Uber a annoncé lundi qu'il remettrait ses véhicules autonomes en circulation. Ils avaient été retirés du trafic après un accident impliquant une de ces voitures en Arizona.

Les voitures autonomes sont de nouveau sur les routes à Tempe (Arizona) et à Pittsburgh (Pennsylvanie), en plus de San Francisco, les trois villes où elles étaient aussi en test avant l'accident, a précisé un porte-parole d'Uber.

L'accident au cours duquel personne n'a été sérieusement blessé s'est produit vendredi à Tempe alors qu'il n'y avait pas de passager payant dans le véhicule d'Uber. Les voitures autonomes d'Uber ont toutefois toujours à bord un ingénieur qui peut prendre les commandes à tout moment.

Un autre véhicule avait forcé le passage, une Volvo, qui s'était renversée sous le choc. A la suite de cet accident, Uber avait suspendu la circulation de ses véhicules autonomes à Tempe, mais aussi à San Francisco et à Pittsburgh.

.@Uber suspends driverless cars pilot program after vehicle equipped with the nascent technology crashed on Arizona roadway pic.twitter.com/WjkYQcnKJC