UPC veut retirer la radio analogique

UPC, ex-Cablecom, veut débrancher la radio analogique au cours des prochaines années.

Les clients devront se procurer un nouvel appareil radio ou allumer la télévision pour écouter la radio. La Handelszeitung évoquait le cas mercredi, alors que les discussions avaient éclaté sur plusieurs forums en ligne.

Certains quartiers de Lucerne seront les premiers touchés par ce changement. «Les clients concernés seront informés par lettre», écrit UPC. Jeudi, le signal FM via câble sera coupé dans ces quartiers.

Il s'agit d'un projet pilote durant lequel le passage au DAB sera testé, a dit Sarah Nettel, porte-parole d'UPC. Environ 1000 clients sont concernés.

«Nous réorganisons actuellement notre réseau», à cause des nouvelles technologies, a indiqué Mme Nettel. Le passage se fera probablement fin 2017, selon la porte-parole.

Antenne ou TV comme alternative

Pour continuer à écouter les émissions transmises par DAB , les clients devront acheter un nouvel appareil auprès de UPC. Coût: 119 francs. Pour des raisons techniques, les récepteurs radio disponibles sur le marché ne sont pas compatibles avec le réseau câblé d'UPC.

Selon UPC, le DAB propose plus de stations et une meilleure qualité de son qu'une radio FM. Au lieu de 50, 70 stations radios seraient disponibles. «Rien ne change pour l'offre télévisée lors du passage au DAB », écrit le plus grand câblo-opérateur de Suisse.

Pour ceux qui ne souhaitent pas passer au DAB , ils pourront toujours capter la radio FM grâce à une antenne, ou en allumant la télévision. Et pour ceux qui ne veulent pas renoncer à écouter la radio par leur chaîne «hi-fi», ils peuvent s'équiper d'un appareil intermédiaire pour la réception, ajoute Mme Nettel.

La Confédération veut remplacer le signal analogique FM par la technologie digitale DAB dans l'ensemble de la Suisse d'ici 2024. Cela concerne tous les auditeurs de radio, pas uniquement les clients d'UPC. Les conducteurs devront aussi opérer quelques changements. (ats/nxp)