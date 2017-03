Samsung présente son Galaxy S8

Le groupe sud-coréen Samsung a dévoilé mercredi à New York son nouveau smartphone Galaxy S8, équipé d'un assistant virtuel, résistant à l'eau et sans bouton sur la face avant. Le nouveau modèle est très attendu après le fiasco du Galaxy Note 7, dont la production a été arrêtée en octobre après que plusieurs appareils ont explosé ou pris feu.

Il sera disponible à partir du 21 avril, a annoncé Justin Denison, vice-président de Samsung America, lors de la présentation. Le premier assistant virtuel de Samsung, qui va concurrencer le célèbre Siri d'Apple, se nomme Bixby. Il permet au smartphone d'«anticiper vos besoins» a expliqué Sriram Thodla, directeur senior au sein de Samsung America, lors de la présentation du Galaxy S8. Il permet notamment de proposer à l'usager des produits qui ressemblent à un objet qu'il vient de voir dans un magasin ou dans la rue, après qu'il l'a pris en photo.

Watch the Samsung's official introduction of the Galaxy S8 https://t.co/3irYxuYeY4 pic.twitter.com/SM14vVQoWa — dlvr sports (@dlvr_sports) 29 mars 2017

Bixby utilise l'ensemble des données du smartphone, notamment la géolocalisation, ce qui lui permet, par exemple, de proposer des informations à l'usager lorsqu'il sort de chez lui.

Outre l'assistant virtuel, l'une des principales nouveautés est l'absence d'un bouton sur la face avant, présent sur les modèles précédents du Galaxy et sur l'iPhone. A l'instar du Pixel, le smartphone lancé par Google, la face avant est désormais entièrement lisse et l'écran plus grand proportionnellement à l'appareil lui-même qu'auparavant. Comme c'est systématiquement le cas, les capacités du processeur ont été améliorées et sa consommation réduite.

Batterie pas évoquée

Alors qu'elle a été responsable du ratage du Galaxy Note 7, les dirigeants présents n'ont cependant pas évoqué le sujet de la batterie, dont la sûreté et les capacités seront scrutées à la loupe.

Outre Bixby, le Galaxy S8 et le S8 , son grand-frère, sont équipés d'un système de reconnaissance à choix multiple. Il permet à l'usager de déverrouiller son téléphone par un code secret, en connectant des points sur l'écran, mais aussi par détection d'empreintes digitales, du visage ou de l'iris de l'oeil.

Samsung a également développé un adaptateur, baptisé Samsung Dex, qui permet de travailler sur son smartphone depuis un ordinateur fixe.

Samsung introduit la sécurisation par l'iris et par reconnaissance faciale, en plus des empreintes digitales #GalaxyS8 #UnboxYourPhone pic.twitter.com/4eumGX7b1o — Labo Fnac (@LaboFnac) 29 mars 2017

Samsung dévoile le Galaxy S8, un smartphone à l'écran hors norme https://t.co/DtDk7O37s7 pic.twitter.com/q7YRnJT9qu — 01net (@01net) 29 mars 2017

