Instagram se met à la vidéo en direct et aux messages éphémères

Après le lancement des «Stories» en août dernier (ndlr: publications de photos et vidéos qui disparaissent après 24 heures), Instagram attaque une nouvelle fois de front Snapchat avec deux nouvelles fonctionnalités, dont l'une clairement inspirée de son rival. Depuis ce lundi, l'application détenue par Facebook permet à ses utilisateurs de réaliser des vidéos en direct et de partager des photos et vidéos éphémères en messages privés. Si la première de ces deux nouveautés s'inscrit comme une déclinaison de Facebook Live, la seconde n'est ni plus ni moins qu'un copié-collé de la principale fonctionnalité qui a fait le succès de Snapchat.

Contrairement au mode de vidéo en direct proposé sur Facebook, la version d'Instagram ne permet pas de conserver un «replay». Les «Instagram Live» disparaissent dès que la diffusion en direct se termine. Facebook choisit parmi vos abonnés des amis proches qui ont manifesté de l'intérêt pour les vidéos en direct et leur envoie une notification les invitant à vous regarder. Ces téléspectateurs pourront alors commenter votre «live» et poster des coeurs, comme sur Periscope (ndlr: la plateforme de diffusion en direct de Twitter). Pour accéder à cette fonctionnalité, il suffit de se rendre dans les «Stories» et une fois la caméra ouverte, glisser sur «Live» (voir la vidéo ci-dessous).

Live Video on Instagram Stories from Instagram on Vimeo.

L'autre nouveauté qui vise clairement à faire de l'ombre à Snapchat, ce sont les photos et vidéos éphémères que les utilisateurs d'Instagram pourront désormais s'envoyer en «Direct Messages» (voir vidéo ci-dessous). Les images ne seront visibles que deux fois avant de disparaître à jamais. Comme sur Snapcahat, il est possible d'y ajouter des filtres et des autocollants. Et si un de vos contacts fait une capture d'écran du message éphémère, vous serez aussitôt averti, comme sur...vous savez qui.

Disappearing Photos and Videos in Instagram Direct from Instagram on Vimeo.

Ces deux nouvelles fonctionnalités seront disponible sous iOS et Android à partir de ce lundi, au fur et à mesure des mises-à-jour qui seront proposées à travers les différents pays. Cette volonté affichée par Facebook de vouloir faire à tout prix ressembler Instagram à Snapchat – à défaut d'avoir pu se l'offrir – est loin de faire l'unanimité. Certains utilisateurs craignent que l'application, jusqu'alors réputée pour ses photos et vidéos souvent soigneusement mises en scène, ne glisse vers un fourre-tout mêlant selfies et autres publications spontanées dont l'esthétique n'est de loin pas la première des qualités.

(TDG)