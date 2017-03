Des clients de Migros et Swisscom piratés

Vingt mille clients en téléphonie fixe de Wingo, filiale de Swisscom, et de M-Budget se sont fait pirater leur compte. Mais aucun client n'a subi de dommage financier et les criminels ont exploité uniquement les accès de cinq clients.

Les clients ont reçu un mail le 27 février pour les mettre en garde, a indiqué à l'ats la porte-parole de Migros Monika Weibel, confirmant une information publiée vendredi sur le site internet du «Temps». Les criminels ont réussi à subtiliser le nom, prénom et l'adresse des cinq clients et ont effectué 14 appels frauduleux.

Ils déclenchent des appels coûteux, dont ils empochent les frais. C'est quand un client ne pouvait plus téléphoner que la faille a été découverte, a relaté Monika Weibel. Swisscom a alors immédiatement réagi. Les autres clients doivent quant à eux être prudents et éviter d'ouvrir un mail qui pourrait être un spam.

Migros exclut le vol de données sensibles. Mais selon la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information de la Confédération, interrogée par le «Temps», «certaines données considérées non sensibles peuvent parfois être utilisées à des fins malhonnêtes», comme l'indique Max Klaus, responsable adjoint de la centrale.

Un partenaire

Dans Le «Temps», Migros explique que c'est un partenaire des deux sociétés, qui leur fournit le service de téléphonie via Internet, qui a été attaqué et pas Wingo et M-Budget directement. Migros ne dévoile toutefois pas le nom de ce partenaire.

Wingo est une filiale appartenant à 100% à Swisscom, spécialisée dans les produits «low cost»: elle vend à des prix attractifs téléphonie fixe, accès à Internet et depuis peu téléphonie mobile. M-Budget a aussi un lien avec Swisscom, puisque Migros revend, aussi comme opérateur «low cost», des services fixe et mobile, explique le journal. (ats/nxp)