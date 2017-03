Avec Clips, Apple vient taquiner Instagram et Snapchat

Combiner des clips vidéos, des photos, de la musique et y ajouter des filtres et stickers. Cela vous dit bien quelque chose? «Les Stories d'Instagram et Snapchat», me répondrez-vous! Oui...mais non. Oui, car le concept est dans les grandes lignes quasiment le même. Non, car il s'agit en réalité de la toute dernière application d'Apple: Clips. Dévoilée ce mardi, notamment sur le site de la marque, l'app permet de créer facilement et rapidement des clips sur iPhone et Ipad et de les partager ensuite via Messages, ou encore sur Facebook, Instagram, Youtube et consorts.

Pour filmer, il suffira d'appuyer en continu sur un bouton. Des vidéos et images ainsi que des morceaux de musique enregistrés dans la bibliothèque de votre appareil peuvent être récupérés et être ajoutés au montage. Enfin, il sera également possible d'ajouter des stickers, des émoticônes et des filtres (voir image ci-dessous).

Clips introduit également les «titres Live». Cette nouvelle fonction permettra de créer des légendes et des titres animés, en utilisant simplement le son de la voix, explique le site mac4ever. Les «titres Live» seront disponibles en 36 langues.

La nouvelle app d'Apple sera disponible gratuitement à partir du mois d'avril. Elle est compatible avec l’iPhone 5s et les modèles ultérieurs, le nouvel iPad Pro 9,7 , tous les iPad Air et iPad Pro, l’iPad mini 2 et les versions suivantes, et l’iPod touch de 6ème génération, à partir d'iOS 10.3, détaille le site spécialisé.

L'iPhone 7 en (RED)

Dans le cadre de son soutien au programme de lutte contre le sida, la firme de Cupertino annonce la sortie pour le 24 mars d'une édition spéciale rouge de sa gamme d'iPhone 7. «Depuis dix ans, notre partenariat avec (RED) soutient des programmes (...) qui offrent des conseils, des tests et des médicaments empêchant la transmission du VIH à l’enfant pendant la grossesse, rappelle Apple. La vente de nos produits (RED) a déjà permis de récolter plus de 130 millions de dollars.»

(TDG)