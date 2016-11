Attention, ce clip de 3 secondes va paralyser votre iPhone

C'est un mini-clip d'à peine 3 secondes mais dont les effets sont particulièrement nocifs pour tout iPhone ou iPad sur lequel il est visionné. Comme le rapporte EverythingApplePro (voir ci-dessus, ), l'ouverture de ce petit fichier .mp4 a pour conséquence un ralentissement progressif du système d'exploitation iOS jusqu'à sa paralysie complète, rapporte TheNextWeb.com. Bref, votre smartphone plante totalement!

La vidéo se promène sur la toile sous forme d'un lien URL. Elle se transmet par email, SMS ou iMessage. L'effet n'est pas immédiat. Il faut attendre entre 15 et 30 secondes avant que que votre appareil ne commence à «bugger».

Comment ce clip agit-il? Ce n'est pas encore très clair. Il semblerait, selon le site d'information high-tech, que cette vidéo soit en fait un fichier dit «corrompu» qui affecte la chaîne de mémoire lorsqu'il est téléchargé via le navigateur Safari. iOS ne parvient pas à gérer correctement le problème, rendant alors votre smartphone ou tablette parfaitement inutilisable.

Le bug ne semble pas affecter les appareils fonctionnant sous Android. En revanche, un utilisateur du système macOS Sierra affirme que la petite vidéo, jouée sous Safari, aurait fait planter son MacBook Pro.

Forcer le redémarrage

Heureusement, un remède existe. Afin de reprendre le contrôle de votre smartphone, il suffit d'en forcer le redémarrage. Pour les détenteurs d'iPhone antérieurs à la série 7, la manoeuvre consiste à presser simultanément sur les boutons «Home» et «Power». Sur les iPhone 7, la pression doit s'exercer plus longuement sur la touche «Home» et sur le bouton de volume inférieur (voir vidéo ci-dessus dès 2 min. 55 sec.) .

En mars dernier, un bug similaire, surnommé «Big A», avait déjà causé pas mal de soucis aux détenteurs d'appareils Apple, rappelle TheNextWeb.com. La firme de Cupertino serait en train de plancher sur une solution pour bloquer les effets indésirables de cette nouvelle vidéo. En attendant, soyez prudent! (TDG)