Urgent: trouver des locaux pour les ambulances nyonnaises

Il ne faut pas être trop gros pour être secouriste à Nyon! Car le garage d’Ambulances Service, mandatée par l’Etat pour couvrir la région ouest de Mies à Bursinel, est si étroit qu’il faut raser les murs pour accéder à deux des sept véhicules de la société privée. «C’est que ce local, construit au début des 90 par le fondateur de la société, Michel Lude, avait été calibré pour des limousines. Aujourd’hui, nos véhicules d’urgence, qui offrent toute la palette de soutiens médicaux, sont plus larges et plus hauts!» explique Denis Martin, patron de la société. Tellement plus haut qu’il a dû scier le fronton du garage pour y parquer les nouvelles unités!

Un élément, ajouté à des salles de garde, de repos et cuisine étriqués, qui font que l’antre des ambulanciers nyonnais ne répond plus aux normes actuelles de la santé publique. Les directives préhospitalières exigent en effet des dimensions précises pour les garages, places de parc, plans de travail ou stockage de matériel. L’entreprise, qui emploie 25 ambulanciers permanents pour les urgences et une bonne trentaine d’auxiliaires pour assumer transferts de malades ou rapatriements, cherche donc depuis quelques années à déménager. «Si on le fait, nos nouveaux locaux devront répondre aux normes pour conserver la certification de l’Etat», explique le patron, qui a racheté la société en 1997.

Alors quand le projet de construire un nouvel Hôtel de police au nord de la ville, sur une parcelle achetée par la Commune, a été évoqué par les autorités, l’idée à germé d’y loger non seulement Police Région Nyon, mais encore le service d’ambulances. Un regroupement, à côté de la caserne des pompiers, qui aurait créé un centre d’intervention régional complet. Ambulances-Service aurait pu y occuper des locaux neufs et plus accessibles qu’à son adresse actuelle des Tattes-d’Oie, qui abrite également la gendarmerie. Car cette rue a passé il y a deux ans en zone 30 km/h et s’est vue bardée de quatre gendarmes couchés, plus précisément de «ralentisseurs à décrochage vertical» tellement abrupts dans leur première version que les lourdes ambulances y ont laissé leurs suspensions!

Le problème, c’est que pour répondre aux normes, la société de secours aurait eu besoin de 1150 m2 de surface, dont au moins un garage chauffé de 150 m2 au rez pour la sortie directe de trois ambulances d’urgence, six chambres et un local de repos et vestiaires à l’étage et 20 places de parc pour les collaborateurs. «Le loyer estimé à au moins 180 000 francs par année était trop cher. Même si l’Etat subventionne nos interventions comprises dans le dispositif d’urgence, je ne pourrai plus assumer ma mission publique dans ces conditions», explique le patron, qui a préféré se retirer du projet en septembre dernier.

Ce qu’a fortement regretté la commission du Conseil communal appelé à voter, le 30 janvier dernier, un pour établir un avant-projet de nouvel Hôtel de police. «Ne pas intégrer le service d’ambulances à ce projet est une faiblesse et un manque de vision à moyen terme, car ce service devra de toute façon trouver un autre site. La commune risque donc de perdre ce service important au profit d’une autre localité», estimait son rapporteur Yves Leuzinger. Le Conseil a finalement exigé qu’on réserve sur cette parcelle un espace de construction pour les ambulances. «Une proposition qui permet d’avancer, car il est urgent de construire les locaux pour que Police Nyon Région puisse obtenir son accréditation en 2020», relève le municipal Claude Uldry.

Serait-ce vraiment grave si les ambulances quittaient la ville? «Pas vraiment, mais à Nyon nous sommes bien centrés par rapport à la zone que nous couvrons et notre délai de réponse est favorable sur la ville, qui représente avec Gland le plus grand pourcentage de nos missions. Et nous sommes à deux pas de l’autoroute, du lac et du débarcadère s’il faut intervenir avec le sauvetage ou la CGN», précise Denis Martin, sans cacher qu’il a déjà reçu des offres venues d’ailleurs. (TDG)