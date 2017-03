Une commune frontalière a testé le référendum local

Certes le résultat n’est pas celui qu’il escomptait mais Guillaume Mathelier, maire socialiste d’Ambilly, en France voisine, peut au moins se targuer d’avoir tenté l’exercice. Dimanche, il a appelé ses administrés à participer à un référendum local, un scrutin «à la Suisse» dans cette commune frontalière.

1. Une hausse annuelle de 30 euros par foyer

Le référendum local s’est donc tenu dimanche 26 mars. Les bureaux de vote de la commune de l’agglomération annemassienne ont ouvert leurs portes de 9 h à 18 h. Les électeurs étaient invités à se prononcer sur la question suivante: êtes-vous pour ou contre une augmentation des taxes locales pour financer un projet lié à la petite enfance? Selon les prévisions du maire, Guillaume Mathelier, la hausse prévue se serait élevée à 30 euros (soit 32 francs) par an et par foyer.

2. Construire une crèche

Cette augmentation fiscale visait à financer une crèche ou une halte-garderie. Le projet étant encore à discuter. L’objectif: répondre au besoin croissant dans ce domaine lié à la croissance démographique, particulièrement forte dans l’arrière-pays genevois.

3. Recours à la démocratie directe: une première

Le référendum local est très rare en France. Docteur en sciences politiques et chargé de cours à la Haute Ecole de gestion, Guillaume Mathelier admet s’être inspiré de la Suisse voisine. «Je trouve bon de demander son avis à la population sur des objets concrets. En France, on vote beaucoup trop sur les personnes, estime l’édile. Dans ce domaine, la Suisse est une belle influence. Reste qu’en France, on ne sait pas encore très bien utiliser ce genre d’outils. Je ne baisse pas les bras mais il faudra beaucoup de pédagogie!»

4. Un électeur sur 10 s’est rendu aux urnes

En effet, la participation n’a pas décollé en ce dimanche ensoleillé. Ils sont un peu plus de 400 à avoir fait le déplacement, sur 4000 électeurs inscrits. Soit 10% du corps électoral.

5. Le non passe à 66%

Au final, le non l’emporte, avec 66% des suffrages. Le oui récolte 34%. Commentant ce résultat sur les réseaux sociaux, l’édile socialiste a déclaré: «Je suis fier de cet exercice démocratique.» Puis, il a ajouté avec humour: «Bonne nouvelle: mes impôts n’augmenteront pas à Ambilly en 2017.» Le projet de crèche, lui, n’est pas abandonné mais devra trouver d’autres sources de financement.

(TDG)