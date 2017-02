Un mécène de Mies pris d'assaut par les artistes

Sa générosité est désormais connue loin à la ronde. Après sept ans d’existence, la Fondation Engelberts croule sous les requêtes de subventions de la part d’artistes professionnels qui désirent monter leur spectacle ou bénéficier d’une bourse d’études. «En 2016, nous avons reçu pour la première fois plus de 300 demandes, s’exclame le président, Patrice Engelberts. En 2010, on en était à 40.» Le mécène est à la fois satisfait et inquiet. Les 80 000 francs de budget annuel, alimentés en très grande partie par les fonds familiaux, ne sont plus suffisants. A contrecœur, seuls 50 dossiers ont été retenus l’an dernier.

«Nous sommes frustrés», confie le président, qui est à la recherche active de fonds pour sortir de l’impasse. Un soutien de 6000 francs pour 2017 lui a été accordé par la Commission culturelle des communes de Terre Sainte. La fondation a sollicité également le Conseil régional du district de Nyon pour y décrocher une aide permanente.

Pour contenir la masse de demandes qui lui parviennent, la fondation a récemment modifié ses critères. «Nous privilégions les artistes au début de leur carrière et nous avons instauré trois ans de pause entre deux demandes de la part d’un artiste, pour éviter d’aider toujours les mêmes», détaille le président.

En sept ans d’existence, la fondation a acquis une belle notoriété en Suisse romande. Mais Patrice Engelberts est clair: la petite entité familiale, issue d’une tradition de mécénat, ne veut pas se transformer en «une machine». Le président préfère continuer à garantir un suivi des artistes qu’il parraine, avec notamment des soirées de spectacles dans le salon de la maison familiale – comme le prochain one woman show (lire ci-dessous). La fondation souhaite préserver son caractère intime, qui fonde son identité. Et aussi son succès. (TDG)