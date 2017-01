Un chasseur jugé pour homicide involontaire

L'affaire avait fait grand bruit dans le bassin lémanique. L'auteur d'un coup de fusil mortel comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Thonon, soit quatre ans et demi après les faits. Le 14 mai 2012, un retraité s'effondre près de l'abri de jardin dans sa propriété à Armoy. Alors qu'il jardine, l'homme de 76 ans est atteint d'une balle à fragmentation en plein thorax. Il décède une semaine plus tard des suites de ses blessures. Il faudra attendre deux ans et demi pour qu'un trentenaire soit arrêté, à son domicile de Bellevaux.

C'est cet homme, aujourd'hui âgé de 34 ans, qui se tient devant le juge. Tout se joue sur la contradiction entre la version du prévenu et l'expertise. Le chasseur affirme qu'il croyait tirer sur une cible, posée sur un cabanon au milieu des bois. Selon ses dires, il venait tester le silencieux de son fusil. En réalité, l'abri de jardin se situe à 1,50 mètre de la maison, au milieu d'une zone résidentielle. Selon l'expert, la victime couvrait 80% de la cible. Le juge insiste: «Le rapport indique que vous ne pouviez pas ne pas l'avoir vu.» Le prévenu répète inlassablement: «Je ne l'ai pas vu.»

Dans la salle d'audience, le mot «menteur» fuse. Le juge invite le public et les parties civiles à garder leur calme et exhorte le prévenu à «un devoir de vérité» vis à vis des proches. «Je leur demande pardon, lâche le prévenu en pleurs. J'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière. Je ne l'ai jamais vu.»

En fin de matinée, l'audience se poursuit avec les plaidoiries. (TDG)