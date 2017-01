Un canard gêne l’élagage des platanes

Des nichoirs ont été installés mercredi 28 décembre dans certains platanes d’Annecy. La mesure n’est pas anodine et fait écho à une longue observation. Les faits remontent au printemps.

La Municipalité d’Annecy avait alors décidé de surseoir à l’élagage de certains platanes situés sur l’avenue d’Albigny, proche du lac. En cause, des nichées de harles bièvres, un canard également présent sur le territoire genevois, et surtout une espèce menacée et donc protégée dans toute l’Europe.

Peu dérangés, les volatiles ont donc trouvé le temps et le calme nécessaires pour s’accoupler. Et, écrit la Municipalité, «après vérification des nids dans les arbres considérés, par le président de la Ligue pour la protection des oiseaux et par les agents de la Ville» – on ne badine pas avec la faune quand elle est en danger – il s’est avéré qu’il y a bien eu reproduction. D’où la pose de nichoirs.

On se met à rêver – ou à craindre, c’est selon – que de tels canards viennent nicher sur les arbres de la plaine de Plainpalais, compliquant dès lors tout abattage et surtout transplantage des essences… (TDG)