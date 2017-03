Un camion plonge dans le lac d'Annecy, le chauffeur décède

Jeudi après-midi, vers 17h, un camion de chantier a fait une sortie de route à Balmettes, sur les bords du lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Le poids-lourd a rapidement sombré. Des témoins ont toutefois réussi à ramener le chauffeur sur la berge, rapporte Le Dauphiné. En arrête cardio-respiratoire, il a été pris en charge par les secours qui ont tout tenté pour le ramener à la vie. En vain. L'homme est décédé.

Plus d'une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Des sauveteurs aquatiques et des plongeurs d'Epagny et de Thonon sont également intervenus, à la recherche d'une éventuelle autre victime. Le chauffeur était le seul occupant du camion.

Le quotidien rappelle que plusieurs accidents similaires se sont déjà produit dans cette zone. (TDG)