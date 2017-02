Saint-Julien se ravale les façades, tous azimuts

Après avoir lancé en 2015 le chantier de son nouvel accès par l’ouest, Saint-Julien-en-Genevois s’attaque aux autres points cardinaux. La cité frontalière consulte jusqu’au 17 février sa population sur la transfiguration de son entrée sud et, près de sa gare, la mutation de son flanc est. Cette dernière ouvre la voie à un remaniement de l’entrée nord de la ville, près de la douane de Perly.

L’arrivée du tram 15, qui aura son terminus à proximité de la gare dès 2023, pousse à prévoir l’accès à cette nouvelle infrastructure ferroviaire et incite à chambouler ce quartier, havre aujourd’hui de multiples friches.

Flanquant un nouveau quartier de logements et d’activités, un pôle multimodal jouxtera le terminus du tram. On y prévoit notamment des arrêts pour les bus urbains et régionaux ainsi qu’un parking d’échange de 400 à 500 places. N’est-ce pas modeste? «Il faut être prudent avec la taille des P+R et, dans la règle, 95% de la clientèle d’un tram habite à proximité», réplique Pierre-Jean Crastes, président de la Communauté de communes du Genevois, l’un des partenaires du projet. «Il y a la masse critique puisque Saint-Julien atteindra 15 000 habitants vers 2025», prédit Antoine Vielliard, maire de la ville.

Faut-il enterrer totalement ce parking? Ou partiellement, avec une émergence prenant la forme d’un silo? C’est l’une des questions posées à la population. La seconde solution est moins chère. Dans un tel cas, les architectes préconisent un bâtiment réversible, afin de pouvoir l’affecter à d’autres usages dans le futur en cas de besoin. L’option en sous-sol intégral est plus chère, mais aussi plus élégante et offre la possibilité d’accueillir davantage d’habitations: jusqu’à 340 plutôt que 300.

La Mairie souhaite dédier 30% de ces capacités aux logements sociaux et 10% supplémentaires aux personnes qui n’ont pas droit aux premiers, sans être assez aisés pour régater sur le marché ordinaire. Le nouveau stationnement permettra de désaffecter le P+R de la douane et de vouer cette parcelle à environ 160 logements.

Les habitants sont aussi conviés à se prononcer sur la réfection de l’entrée sud de la ville, qui doit voir sa circulation diminuer grâce au nouvel accès occidental en cours de construction. En lieu et place de l’actuel giratoire improbable (qui encercle une bâtisse et un cours d’eau), les autorités espèrent rejeter le trafic vers le bord extérieur de ce périmètre. En lisière du centre historique serait créée une vaste esplanade, flanquée d’un parc. (TDG)