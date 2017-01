Saint-Julien redessine le quartier de sa gare en attendant le tram 15

Saint-Julien-en-Genevois se voit volontiers comme la porte sud de Genève. La cité haute-savoyarde, où fut signée en juillet 1603 la paix entre Genève et la Savoie, et qui fit partie du Canton de Genève l'espace de quelques mois en 1815, est toujours en pleine expansion. 6000 habitants en 1975, 9000 en l'an 2000, 15'000 aujourd'hui.

Elle lance deux concertations publiques entre le 16 janvier et le 17 février dans le cadre de l’aménagement de deux quartiers stratégiques, celui de la gare (Saint-Julien Est) et celui qui borde la Maison de la culture de l'Arande (Saint-Julien Sud). Les grues se dresseront dès 2019.

Selon le dossier de presse publié le 6 janvier, la gare de Saint-Julien doit devenir un pôle modal régional pour l'ensemble du Genevois français. Un parking de 500 places y est prévu. Et le tram 15 devrait arriver en principe au milieu de la prochaine décennie. Il connectera la cité à Perly, au nouveau quartier des Cherpines (à cheval sur les communes de Confignon et de Plan-les-Ouates), à Lancy, au nouveau quartier de La Praille Acacias Vernet (connexion au CEVA à Pont-Rouge), au nouveau quartier de la Caserne et à l'Université, à Cornavin, au Palais des Nations, au Grand-Saconnex et à Ferney-Voltaire.

Le futur quartier Saint-Julien Est comprendra entre 300 et 340 logements, dont une résidence seniors, environ 9000 m2 d’activités (commerces, services…), près de 6000 m2 de bureaux et hôtel) et 700 m2 d’équipements publics. Sur le plan de la mobilité, le pôle modal s'inscrit dans un périmètre plus large englobant le technopole d'Archamps et la zone d'activités de Neydens. Il a été déclaré d’utilité publique (DUP) en octobre 2015.

Les travaux démarreront en 2019 par la reconfiguration de l’avenue Louis Armand, indique le dossier de presse, puis la construction du pôle d’échange multimodal et du quartier de la gare. Saint-Julien dit vouloir limiter à 200 par an le nombre de nouveaux logements à l’échelle de la ville.

La porte sud dès 2020

La porte sud où se situe actuellement une sorte de giratoire informe devant la Maison de l'Arande prévoit dès 2020, la construction d'environ 400 logements, 4500 m2 d'activités, 10'000 m2 d'équipements publics et un parking de 150 places. Elle planifie aussi une reconfiguration profonde de la route départementale 1206, qui relie Annemasse à Bellegarde, sans toutefois proposer une nouvelle route de contournement de la cité.

