Régionyon met le paquet pour diminuer les voitures

En plus des millions investis dans les transports publics et dans la mobilité douce, de gros efforts sont désormais entrepris pour sensibiliser les habitants et les pendulaires de la région nyonnaise aux questions des déplacements. «On a énormément dépensé d’argent dans les infrastructures, on doit maintenant pousser les gens à les utiliser», a déclaré Pierre Graber, responsable de la mobilité au comité directeur du Conseil régional du district de Nyon (Régionyon), lors d’une conférence de presse.

De nombreuses informations ont d’abord été lancées sur les offres attractives des transports publics, puis de nouvelles mesures incitatives ont été mises en œuvre, comme des réductions de prix dans les bus ou la hausse des tarifs des places de parc. Les entreprises et les communes ont aussi été sollicitées pour qu’elles mettent en œuvre des plans de mobilité favorisant les alternatives à la voiture.

Testé en 2016 sur le site du Business Park de Terre-Bonne à Eysins, le guichet mobile de conseils pour l’élaboration de plans de mobilité en entreprise a fait ses preuves. «Nous n’avons pas de bilan chiffré de ceux qui ont lâché la voiture pour un autre mode de transport, mais nous avons pu remarquer l’intérêt manifesté par les entreprises installées à Terre-Bonne, relève Gérald Cretegny, président de Régionyon. C’est un indicateur qui nous a motivés à renforcer ce service, qui déploiera ses activités sur d’autres sites en 2017, à l’A-One, à Rolle, aux Avouillons, à Gland, et à la Vuarpillière, à Nyon.»

Le guichet mobile a été mis en place en partenariat avec Pro-Jet, association pour l’insertion professionnelle des jeunes adultes, qui gère déjà les stations de vélos en libre-service. Un poste de conseillère à 50% a été attribué à Jennifer Rossier de Oliveira, qui a eu l’occasion de tenir plusieurs permanences sur un stand monté devant le restaurant du Business Park en 2016, stand qui sera réinstallé chaque mardi des mois d’avril, de mai et de juin.

«Mon rôle est de promouvoir une mobilité alternative à la voiture auprès des entreprises et des employés, explique-t-elle. La plupart des entreprises ont un délégué qui joue le rôle de relais entre le guichet mobile et sa société. C’est un travail de longue haleine car les gens ont de la peine à changer leurs habitudes. C’est donc grâce à des mesures incitatives mises en place par les entreprises qu’on peut obtenir des résultats.»

Parmi ces mesures, on peut citer la mise en œuvre d’un règlement des places de parc, avec des critères d’attribution pour les personnes qui n’auraient pas de transports publics près de chez eux, ou qui doivent déposer leurs enfants à la crèche sur le trajet entre la maison et le lieu de travail. L’entreprise peut aussi proposer des offres avantageuses à ceux qui utilisent le bus, ou les vélos en libre-service.