Nyon régularise des parkings hors cases

Certains lecteurs assidus de la Feuille des avis officiels, comme la nouvelle présidente de la Société industrielle et commerciale de Nyon, Marisa Benedetto, se sont frotté les mains de joie en découvrant que la Municipalité mettait à l’enquête publique la création de nouveaux parkings. Pas moins de 50 places à la rue des Marchandises, 36 au chemin de Bourgogne et 21 à Saint-Jean! De quoi faire frissonner de plaisir les commerçants locaux, toujours prompts à se plaindre du manque de places de stationnement au centre-ville.

Hélas, trois fois hélas! Ils n’auront pas une case de plus. Car l’objet de cette enquête n’est en fait qu’une mise en conformité de parkings existants depuis des lustres, sauf celui de Bourgogne, créé plus récemment sur les terrains de l’ancienne voirie, après le déménagement de ce service et de la déchetterie à l’Asse, sur les hauts de la ville.

Il s’agit de places sur le domaine communal privé, qui sont louées à des employés communaux et à des privés, comme celles situées derrière la salle des expositions à la rue des Marchandises. «A l’époque, ces parkings n’avaient jamais été formellement validés sur le plan administratif. Il fallait donc mettre cela en ordre», confirme Claude Uldry, municipal d’Architecture et bâtiments.

Pour de nouvelles places dans ce secteur, il faudra donc attendre la mise sous terre du parking de Perdtemps, qui promet à terme 1000 places. (TDG)