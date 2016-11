Les jeunes nyonnais ne veulent pas rester spectateurs

L'idée de créer un conseil ou un parlement des jeunes dans le district de Nyon n'est pas nouvelle. En 2015, un tel projet, défendu par le syndic de Nyon Daniel Rossellat, avait échoué devant le Conseil régional. Mercredi, une petit groupe de gymnasiens et apprentis ont pris le taureau par les cornes en invitant les jeunes à participer à un forum. Objectif, donner de la voix à une jeunesse qui se sent peu écoutée et participer à la vie et au développement de la région. «Nous sommes ici pour donner un signal fort aux autorités en montrant notre mobilisation et en leur adressant des propositions concrètes sur les sujets qui préoccupent les jeunes, soit la culture, la mobilité et l'environnement», expliquait Alexandre Legrain, 17 ans, de Crassier.

Co-voiturage, Paléo et tri sélectif

Premier test réussi puisqu'une soixantaine de jeunes étaient présents et n'ont pas rechigné, à travers des ateliers-débats, à mettre sur la table dix propositions à adresser aux autorités. En terme de culture, les participants ont plébiscité plus d'espaces de répétitions et plus de scènes au Paléo Festival pour les jeunes musiciens de la région, une salle polyvalente ouverte à toutes formes d'expression artistiques, gérée par les jeunes, qui serait une véritable plate-forme culturelle de la jeunesse de la région, des activités à prix plus accessibles. En matière d'écologie, ils réclament avant tout plus de moyens de transports nocturnes pour rentrer dans les villages, une application qui favoriserait le co-voiturage, la création de jardins urbains sur les toits ou encore la pose de poubelles à tri sélectif dans la ville. Enfin, ils aimeraient des bus et des trains mieux connectés aux installations sportives de la région et pourquoi pas, une journée gratuite dans tous les clubs pour découvrir l'offre sportive de la région.

Fort de cette première rencontre, les jeunes entendent appuyer le postulat déposé il y a quelques mois au Conseil régional en faveur d'un conseil des jeunes. (TDG)