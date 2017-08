Les jet-skis feront encore parler d'eux après l'été

Les amateurs suisses doivent s'expatrier

Les jet-skis ne sont pas homologués en Suisse. Et donc, aucun habitant du pays ne pratique cette activité? Faux. «La Suisse recense 360 pilotes licenciés», annonce Philippe Tesse, délégué pour le jet-ski à la Fédération suisse motonautique. Ces passionnés ont l’habitude d’emmener leur engin sur une remorque pour naviguer sur des eaux accueillantes. Si certains vont désormais se balader au large de Maxilly-sur-Léman (F), d’autres quittent la région lémanique et vont voir ailleurs. Par exemple sur le Rhône français, où une aire de jet-ski existe entre le lac du Bourget et Lyon, non loin de Belley. «Ou alors, je vais 45 minutes plus loin, sur un lac privé situé près de Dijon», relève Philippe Tesse. Président du Jet-Ski-Club Suisse, Michel Gex relève de son côté qu’il va regarder de plus près ce qui se passe en Savoie. Lui aussi voyage pour pratiquer le jet-ski. «Je suis allé en Italie et en Espagne, par exemple.» Mais comment faire avec des machines qui ne sont pas immatriculées dans le pays de leur propriétaire, la Suisse? Certains obtiennent une immatriculation à l’étranger. Il y a plus simple: «Les pilotes suisses qui ont leur permis de conduire un bateau peuvent naviguer à l’étranger avec un jet-ski qui n’est pas immatriculé. Mais ils doivent présenter une attestation d’assurance RC», explique Michel Gex. Les Suisses sont amateurs de jet-ski sportif. «On ne parle jamais du stand-up, du jet-ski à bras, qui est plus difficile. Initialement, c’est ça, le jet-ski», lance Philippe Tesse. Des courses ont parfois lieu en Suisse, qui exigent des autorisations spéciales. Michel Gex parle de l’an prochain, peut-être au Bouveret, sur le Léman, ou à Estavayer-le-Lac (lac de Neuchâtel).