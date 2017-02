Le club de pétanque rollois a remporté une médaille européenne

Comme chaque année, le Léman Pétanque a fait partie des nominés lors de la remise des mérites rollois par la Municipalité début février. Depuis sa création en 1996, le club cumule les trophées. Mais cette fois, en plus des titres de champions vaudois et suisses, les boulistes peuvent s’enorgueillir d’avoir remporté une médaille de bronze lors de la Coupe d’Europe des clubs en Suède en décembre 2016. Le meilleur résultat obtenu de toute l’histoire du club, qui vit une véritable success story.

Tout a pourtant commencé en dilettante pour les cinq fondateurs du club. L’actuel président José Feio est l’un d’eux. Il raconte avoir lancé ses premières boules à la plage de Perroy et s’être entraîné dans l’ancienne usine à gaz à Nyon. Horacio Feio, son cousin, a débuté au café-restaurant de La Passade, aussi à Perroy. «J’avais 26 ans. C’était en 1986. J’avais arrêté le foot. Je travaillais à la vigne chez Chopette. Le patron du bistrot, Nicolas Sautebin, avait emménagé un terrain de pétanque à l’arrière de l’établissement, à côté de la cuisine. C’est lui qui m’a mis les boules dans les mains.»

Très vite, Horacio Feio prend conscience de son adresse. Il se prend au jeu et côtoie des joueurs expérimentés qui lui donnent de bons conseils. Une année après avoir créé le Léman Pétanque, lui, son cousin José et une troisième pointure remportent le titre de champion suisse et perdent de justesse la finale en doublette. A ce jour, et alors qu’il vient de reprendre la compétition après dix ans d’arrêt, le Rollois Horacio Feio a été 14 fois champion vaudois, 6 fois champion suisse, et a participé à quatre championnats du monde.

«Mais attention, je ne joue pas tout seul, insiste-t-il. Je suis accompagné d’excellents joueurs». C’est évidemment parce que le Léman Pétanque est un nid d’habiles pointeurs et tireurs qu’il est devenu le club le plus titré de Suisse. «On ne tient plus les comptes, mais ce qui est sûr, c’est que j’ai des trophées plein la cave et plein le garage», rigole José Feio.

Président du comité de gestion du Championnat suisse des clubs, Marcellin Dayer ne peut que confirmer. «En douze éditions, le Léman Pétanque a gagné à sept reprises. C’est un club de compétiteurs. Il a été créé par d’excellents joueurs, qui ont toujours visé et fait des résultats. D’où un effet boule de neige, car il a dès lors attiré d’autres bons joueurs d’autres clubs. En revanche, ils sont moins actifs dans la formation et dans l’organisation de concours.»

Là réside tout le paradoxe du Léman Pétanque. Il réunit les meilleurs boulistes, sans même avoir de boulodrome pour s’entraîner. Mais c’est justement parce que les membres du club n’ont pas à gérer toutes les activités d’un boulodrome qu’ils peuvent entièrement s’adonner à la compétition. «Nous nous entraînons en même temps que nous jouons les concours», précise José Feio.

Giovanni Tamburini était déjà champion suisse de doublette lorsqu’il a rejoint le Léman Pétanque il y a une dizaine d’années. «En tant qu’ancien joueur du FC Malley en LNB, je suis un compétiteur dans l’âme. Ce club est intéressant car il cherche les résultats. Mais aussi parce qu’on y trouve un excellent état d’esprit d’équipe. C’est essentiel quand il s’agit de prendre les bonnes décisions en cours de partie». Membre du collectif qui a remporté la médaille de bronze européenne en Suède, Giovanni Tamburini sait que ces qualités, en plus du bon geste, ont été déterminantes.

Et d’un boulodrome à Rolle, il n’en est vraiment pas question? «Nous en avons déjà fait la demande à la commune, indique le président du club José Feio. Il nous faudrait surtout un espace fermé pour l’hiver. Mais alors, ce ne serait pas que pour nous. Il serait ouvert à tous.» (TDG)