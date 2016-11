L'homme tué sur la voie rapide rentrait d'une soirée à Genève

C'est semble-t-il en voulant renter chez lui, que ce Thononais de 30 ans est décédé sur la voie rapide qui contourne Thonon-les-Bains, dans la nuit de vendredi à samedi. Le corps sans vie d'Amer Abichou a été découvert sur la chaussée samedi, vers 5h du matin, par des automobilistes. La piste d'une mort accidentelle était alors privilégiée.

Ce mardi, le voile se lève un peu plus sur ce tragique fait divers. Selon Le Dauphiné, la victime rentrait d'une soirée à Genève lorsqu'elle a demandé à se faire déposer sur le bord de la route, à proximité de la bretelle de sortie d’Armoy. Le trentenaire voulait ainsi rejoindre plus rapidement son domicile. De nuit et sous une pluie battante, l'homme entreprend alors de traverser les quatre-voies du périphérique. Il est percuté par au moins deux voitures.

Si dans les heures qui ont suivi l'accident, personne ne s'est présenté à la police. C'est finalement après un appel à témoins lancé par les autorités que deux conducteurs se sont annoncés. Conscients d'avoir subi un choc, les deux automobilistes ignoraient en revanche dans quelles circonstances et s'il s'agissait d'un animal ou d'un objet inerte, rapporte au quotidien régionale le procureur de la république de Thonon.

Les responsabilités de chacun restent encore à établir de même que l'implication éventuelle d'un troisième véhicule. L'enquête se poursuit. (TDG)