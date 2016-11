L'A40 se dote de barrières anti-contresens

Le 30 mars dernier, un octogénaire qui roulait à contresens sur l'A40 avait percuté de plein fouet un véhicule à la hauteur d'Archamps, près de Genève. Bilan de ce choc frontal: deux morts et un blessé un grave. Un troisième conducteur avait été plus légèrement blessé par les débris de l'accident. Malgré l'alerte rapidement donnée et la fermeture de deux péages ainsi que de tous les accès à l'autoroute, la collision n'avait pu être évitée. Sur les treize dernières années, une demi-douzaine d'accidents causés par des automobilistes roulant en sens inverse ont ainsi été recensés sur la voie rapide qui longe le territoire genevois.

Pour tenter d'éviter que de nouveaux drames ne se produisent, les Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) ont donc décidé de renforcer les mesures de sécurité sur le tronçon, rapporte Le Dauphiné. Des barrières automatiques vont être prochainement installées à Annemasse et à Saint-Julien. Dès qu'une alerte contresens sera déclenchée, elles s'abaisseront pour empêcher les véhicules d'accéder à l'A40.

Le quotidien régional en profite pour rappeler aux automobilistes les règles à observer en cas d'alerte diffusée à la radio (notamment sur Radio Trafic, 107.7 FM) ou sur les panneaux d'information qui surplombent l'autoroute, à savoir:

- réduire sa vitesse

- augmenter la distance de sécurité avec les véhicules qui précèdent

- ne pas dépasser

- quitter dès que possible l’autoroute

- ne pas encombrer la bande d’arrêt d’urgence. (TDG)