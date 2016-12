Forfaits à tarif réduit en France voisine

Dans les stations des Alpes françaises, les enneigeurs tournent aussi à plein régime. Un hebdomadaire local, Le Messager, publie même des photos de livraison de neige par camion. Depuis lundi, 78% des domaines skiables sont ouverts en Savoie et Haute-Savoie. Dans le département voisin, le taux atteint 65%. Aux Contamines-Montjoie, la moitié des remontées mécaniques fonctionne. Sur le domaine de La Clusaz-Manigod, seules 12 sur 49 sont ouvertes. A La Clusaz, il faut monter à 2500 m pour trouver une hauteur de neige de 50 cm. Autre exemple: Châtel, sur le versant français des Portes du Soleil, fait tourner 15 remontées sur 53.

«Bien sûr, c’est un début de saison difficile, concède Côme Vermersch, directeur général de Savoie Mont-Blanc Tourisme. Mais les gens ne sont pas surpris à leur arrivée, ils savent qu’il y a un manque de neige.» Rappelant que les vacances de Noël représentent seulement 14% des nuitées sur l’ensemble de la saison hivernale, le directeur précise que le démarrage avait été plus difficile encore l’an dernier. «Au final, 2015-2016 a été la deuxième plus grande saison de ces vingt dernières années.» L’hiver passé, le nombre de nuitées a tutoyé les sommets, s’élevant à 39,9 millions en Savoie Mont-Blanc. Selon Côme Vermersch, «les conditions de ski ne sont certes pas optimales, mais ce qu’apprécient surtout les visiteurs à cette période, c’est le grand air, l’accueil et le calme. Ce qui compte pour Noël, ce sont les retrouvailles en famille ou entre amis.»

Pour ceux qui tiennent quand même à chausser les spatules, des stations adaptent leurs tarifs. Pour reprendre nos précédents exemples, le forfait journée adulte des Contamines-Montjoie est à 27 euros (29 fr.) au lieu de 38,50 euros (41 fr.). Pour La Clusaz-Manigod, il coûte aussi 27 euros, soit 10 euros de réduction. Quant au forfait Châtel Liberté, son prix diminue de 40%. Les Suisses sont bien entendu attendus sur les domaines français: «Il s’agit d’une clientèle de proximité fidèle, qui a ses habitudes, voire qui possède des résidences secondaires», souligne le directeur. (TDG)