Dix décès dus à la grippe aux hôpitaux d'Annecy et St-Julien

La grippe envahit l'est de la France. La carte publiée mercredi dans le Dauphiné entoure la Suisse romande de rouge. Ce jeudi, le même Dauphiné titre sur six colonnes en page 3 «A l'hôpital, dix patients sont déjà décédés de la grippe depuis le début de l'épidémie» au Centre hospitalier Annecy Genevois qui comprend le site d'Annecy et celui de Saint-Julien-en-Genevois. Le CHAG refuse de préciser la situation dans chacun des établissements, «secret médical oblige», dit son service de presse.

A Genève, aucune alerte n'est visible sur la page d'accueil du site web des HUG, pourtant la situation n'est pas moins inquiétante dans toute la Suisse. L’épidémie s'étend. Elle a trois semaines d'avance sur les années précédentes. Assailli de téléphones et de courriels, le service de presse de l'hôpital cantonal a indiqué dans l'après-midi que 284 personnes étaient hospitalisées en raison de la grippe et que huit personnes étaient décédées des suites de complications respiratoires. Cela représente 2,8%. C'est bien moins que les 45 personnes décédées en 2015 sur l'ensemble de la période, note Nicolas de Saussure, porte-parole des HUG, qui précise qu'il est abusif d'écrire que les personnes sont mortes de la grippe. L'an dernier, à la même époque, les HUG accueillaient 257 patients.

Le graphique du réseau Sentinelle diffusée le 4 janvier par l'Office fédéral de la Santé publique montre la situation de l'épidémie avant Noël. Selon Nicolas de Saussure, nous ne sommes pas loin du pic de l'épidémie.

«Notre volume d'activité a augmenté durant les fêtes par rapport à l'année passée», a indiqué Xavier Chung-Minh, directeur médical de SOS Médecins à Genève, interrogé par Le Courrier. La situation est compliquée, selon ce médecin, d'autant plus qu'une épidémie de gastro-entérite sévit aussi.

Les personnes âgées plus touchées

Les principales victimes sont, pour la plupart, des personnes âgées de plus de 70 ans, précise le Dauphiné dans son édition du 5 janvier. Les malades n’arrivent pas aux urgences au début des symptômes explique le docteur Didier Dorez à Annecy. Il est donc trop tard pour leur administrer du Tamiflu, préconisé dans les premières 48 heures. Selon le journal Rhône-Alpin, la moitié des personnes âgées grippées étaient vaccinées. Le vaccin ne semblerait pas atténuer les effets du virus… Ce qui n’empêche pas les spécialistes de conseiller la vaccination. Au Centre hospitalier Alpes Léman (Chal), qui dessert la région d'Annemasse, le Chablais et la vallée de l'Arve, le plan «Hôpital en tension» est actif.

Même constat à Genève. «Ce sont essentiellement les personnes âgées qui sont touchées par la souche qui circule actuellement», explique la Dresse Anne Iten, médecin adjointe au service de prévention et contrôle de l'infection des HUG, citée par Le Courrier. (TDG)