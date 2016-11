Des barrières anticontresens à Annemasse et Saint-Julien

Le 30 mars dernier, un octogénaire qui roulait à contresens sur l'A40 a percuté de plein fouet un véhicule à la hauteur d'Archamps, près de Genève. Bilan de ce choc frontal: deux morts et un blessé grave. Un troisième conducteur a été plus légèrement touché par des débris de l'accident. Malgré l'alerte rapidement donnée et la fermeture de deux péages ainsi que de tous les accès à l'autoroute, la collision n'a pu être évitée.

Pour renforcer la sécurité sur ce tronçon longeant la frontière suisse, la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) a décidé d'installer des barrières automatiques à Annemasse et Saint-Julien-En-Genevois, rapporte Le Dauphiné. Dès qu'une alerte contresens sera déclenchée, celles-ci s'abaisseront pour empêcher les véhicules d'accéder à l'A40. Leur installation est prévue pour 2017.

Avec la sécurisation de ces deux derniers accès, la totalité des points d'entrée sur le réseau autoroutier d'ATMB, qui s'étend sur 127 kilomètres (ndlr: 107 km d'A40 et 20 km de Route Nationale 205), sera alors équipée de barrières de condamnation et de panneaux à messages variables (PMV). La mise en place de ces mesures a débuté il y un peu plus d'une dizaine d'années, après un drame survenu en 2003. Cette année-là, un père et sa fille avaient perdu la vie suite à un contresens sur l’A40.

Une trentaine d'alertes par an

«Nous enregistrons une trentaine d’alertes contresens par an sur notre réseau, dont quatre ou cinq sont avérées, explique au quotidien régional Christophe Dubois, directeur du réseau Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB). Nous nous situons dans le ratio national», assure-t-il. Sur les treize dernières années, une demi-douzaine d'accidents causés par des voitures roulant en sens inverse ont été recensés sur la voie rapide qui longe le territoire genevois.

Petit rappel des règles à observer en cas d'alerte contresens diffusée à la radio (notamment sur Radio Trafic, 107.7 FM) ou sur les panneaux d'information qui surplombent l'autoroute:

- réduire sa vitesse;

- augmenter la distance de sécurité avec les véhicules qui précèdent;

- ne pas dépasser;

- quitter dès que possible l’autoroute;

- ne pas encombrer la bande d’arrêt d’urgence. (TDG)