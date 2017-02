«Le monde a besoin de la Genève internationale»

La Confédération, le Canton et la Ville sont soulagés. Le Danois Michael Moller vient d’être confirmé pour un an à son poste de directeur général de l’ONU à Genève par le nouveau secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Ardent défenseur de la Genève internationale, Michael Moller s’est employé depuis son arrivée à dresser des passerelles entre l’ONU et les Genevois. Il a joué un rôle clef dans la mise sur rails du chantier de rénovation du Palais des Nations, qui démarre cette année.

Partagez-vous les inquiétudes de ceux qui redoutent une perte d’influence de la Genève internationale dans les mois qui viennent?

Non, au contraire, je crois que son rôle va se renforcer. Dans ce monde fracturé, agité par de nombreuses crises, c’est absolument essentiel pour tous les gouvernements d’avoir un endroit où l’on peut parler de paix en toute quiétude, en sachant qu’il n’y aura pas d’autre agenda qui viendra interférer. La vocation historique de Genève se trouve confortée. Son expertise va être nécessaire.

En même temps, il y a des organes, comme la conférence du désarmement, qui sont en panne…

Il faut redémarrer cet engin. Je m’emploie à aider les pays membres à trouver des accords. On ne peut pas se permettre de ne pas œuvrer au désarmement, surtout dans un moment où la technologie est en train de nous surpasser. Je n’ai pas envie de vivre dans un monde où ce sont les machines qui décident qui va mourir ou vivre. Nous devons mettre un peu d’ordre dans tout cela. C’est urgent. Malheureusement, le contexte géopolitique rend les discussions difficiles. Les tendances sont plutôt au renforcement des capacités militaires.

Dans ce monde instable, l’ONU se trouve également exposée à des coupes budgétaires. Cela peut-il remettre en cause le projet de rénovation du Palais des Nations?

Non. Les décisions sont prises. Nous allons de l’avant. S’il y a des coupes budgétaires, on s’adaptera. Quand le Palais a été créé, c’est arrivé et cela n’a pas empêché sa construction. Aujourd’hui, nous avons un soutien sans pareil de toutes les instances étatiques suisses. Des Etats ont également participé à la levée de fonds que j’ai organisée pour alléger le budget final parce que le Palais des Nations appartient au patrimoine historique mondial. C’est un emblème fort. Sa rénovation a du sens.

(TDG)