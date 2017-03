La Genève internationale couronne son champion

Diplomates, universitaires et responsables politiques s’apprêtent à rendre hommage à Michael Møller. Le directeur de général de l’ONU à Genève va recevoir, vendredi soir au Victoria Hall, le Prix 2017 de la Fondation pour Genève. Jamais une telle unanimité ne s’est dégagée pour décerner cette récompense réservée à ceux qui portent haut les couleurs et les valeurs de Genève. Depuis sa nomination en 2013, le Danois a multiplié les initiatives pour ancrer le Palais des Nations, véritable vaisseau amiral de la Genève internationale, au cœur de la vie locale. Celui que les fonctionnaires internationaux appellent familièrement le «DG» s’est notamment attelé à ouvrir le Palais des Nations et son parc aux Genevois pour qu’ils se réapproprient leur espace mais aussi leur histoire.

Installé à Genève depuis plus de trente ans, Michael Møller n’admet tout simplement pas qu’il puisse exister une ligne qui démarque la Genève internationale de la «Genève locale» au prétexte que ces deux mondes ne feraient que cohabiter. L’homme le plus haut placé dans la hiérarchie onusienne est aussi un homme ordinaire qui a trouvé de quoi s’épanouir à Genève, dont il loue chaque jour la richesse de la vie culturelle et sociale. Un enthousiasme qui n’est pas feint. «C’est aussi ici qu’il a appris à skier, grâce à la proximité des stations de ski», souffle l’une de ses collaboratrices.

Quand il n’est pas pris dans le carcan protocolaire, le patron de l’ONU à Genève peut aussi s’échapper quelques minutes pour aller faire valider son billet de loto en faisant la queue comme tout le monde. Sa longue carrière au sein des Nations Unies, démarrée au Haut-Commissariat aux réfugiés, est la démonstration que les fonctionnaires de la Genève internationale sont aussi des Genevois comme les autres, même si le cliché du fonctionnaire qui ne paie pas son stationnement a la vie dure. La personnalité du «DG» est pour beaucoup dans le changement de perception qui s’est amorcée avec son arrivée.

Si les autorités suisses ne ratent jamais une occasion pour lui tresser des lauriers, c’est qu’elles savent aussi ce qu’elles lui doivent. A un moment où Genève doutait de sa capacité à rester une place forte du multilatéralisme, Michael Møller a insufflé une nouvelle dynamique à une lourde machine onusienne exposée localement au risque de sclérose. Son arrivée a apporté une bouffée d’oxygène à un moment clef de l’histoire de la Genève internationale. Une aubaine pour la Suisse, qui s’activait en coulisse pour faire adopter par l’Assemblée générale de l’ONU à New York le projet de rénovation du Palais des Nations (Plan stratégique patrimonial).

Lorsqu’il a pris le relais de ses prédécesseurs sur ce dossier, Michael Møller a planché sur le montage financier de l’opération. Pour alléger la facture finale, aujourd’hui estimée à 836,5 millions de francs suisse, le «DG» a multiplié les partenariats avec les Etats pour qu’ils prennent en charge, individuellement, la rénovation des certaines salles de conférences. Les autorités suisses ont poussé un ouf de soulagement, dernièrement, lorsqu’elles ont appris que son mandat à la tête de l’ONU à Genève était renouvelé. Avec son départ, elle aurait perdu un allié précieux.

Depuis 2013, le Danois est sur tous les fronts. Michael Møller a renouvelé la communication de l’ONU en mettant en avant l’importance et la qualité de Genève pour la recherche de la paix et la médiation internationale, la coopération multilatérale, le secteur humanitaire et les droits de l’homme. Il a également veillé à faire de Genève un haut lieu de la mise en œuvre des 17 objectifs du développement durable. Ces actions lui ont déjà valu plusieurs récompenses (médaille «Genève reconnaissante» et Prix d’excellence en communication de l’Union Suisse des attachés de presse en 2016). «Mieux que quiconque, Michael Møller incarne l’esprit de Genève», proclame avec enthousiasme la Fondation pour Genève, qui a confié à l’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, ami et mentor du «DG», le soin de prononcer le discours qui accompagnera la remise de son prix vendredi.

(TDG)