L’expertise indépendante pour sauver la planète

Il n’y a pas que les journalistes qui traquent les fausses informations. Les scientifiques et les universitaires qui s’intéressent aux questions d’environnement doivent aussi faire le tri parmi les rapports produits presque quotidiennement. Le processus de mondialisation a eu pour effet de rendre l’information plus accessible mais, en même temps, moins fiable. C’est sur la base de ce constat que la Webster University s’est rapprochée de l’ONG Wast environment coopération centre (WE2C) pour organiser la Conférence qui s’ouvre ce jeudi à Genève.

«Il est impossible de travailler à la résolution des crises environnementales et sanitaires majeures s’il n’y a pas une analyse scientifique indépendante de référence», relève Oreste Foppiani, directeur du Département des Relations Internationales à la Webster University. Cette position est également celle défendue par le président de WE2C, Pierre Portas, également ancien Secrétaire exécutif adjoint de la Convention de Bâle sur la circulation des déchets dangereux. Pour ouvrir le débat, l’université a choisi de partir de cas très concrets comme celui du Porbo Koala, du nom de ce navire affrété depuis la Suisse pour déverser des résidus chimiques extrêmement toxiques dans l’agglomération d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

Plus de dix ans après les faits, les effets de la crise sanitaire engendrée par cette pollution se font toujours ressentir. Selon Oreste Foppiani «l’historique de cette affaire montre que les acteurs engagés n’ont pas fait usage d’une analyse scientifique de référence acceptable par tous pour formuler leurs propres opinions ou jugements». «Pour lutter contre les pollueurs, il faut une expertise indépendante», constate-t-il. L’enjeu est important. Il s’agit de jeter les bases d’une véritable expertise indépendante pour pouvoir poursuivre les pollueurs devant les instances judiciaires et pénales nationales et internationales. (TDG)