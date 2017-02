Abbas dénonce l’occupation israélienne et tend la main à Trump

Mahmoud Abbas est intervenu ce lundi matin lors de l’ouverture des travaux de la 34e session du Conseil des droits de l’homme. «Je suis venu vous informer d’une réalité dramatique, Israël, la force d’occupation de ma patrie, viole les principes de la déclaration des droits de l’homme et se met au-dessus du droit universel». Le président de l’autorité palestinienne a exhorté la communauté internationale à accroître la pression sur l’Etat hébreu, qualifié de «régime d’apartheid», pour qu’il mette un frein à sa politique de colonisation. «La Palestine sera le test de vérité pour ce Conseil. Il en va de la crédibilité du système des droits de l’homme dans le monde entier», a prévenu Mahmoud Abbas qui a invité les Etats à user des mécanismes de contrôle existants pour contraindre Israël à respecter les droits du peuple palestinien. A la tribune de l’ONU, le leader palestinien a rappelé son attachement à une solution à deux Etats sur la base des frontières du 4 juin 1967. Et de prévenir qu’il n’y a aucune place pour tout autre scénario fondé sur une approche «unilatérale». Insistant sur le rejet de tout recours à la violence et au terrorisme, Mahmoud Abbas a affirmé «tendre la main à la paix» pour parvenir à une coexistence pacifique avec Israël. «Nous sommes totalement disposés à œuvrer dans un esprit positif, y compris sous la présidence américaine de Donald Trump, en faveur d’une paix qui s’inspire du droit international». (TDG)