Un scootériste légèrement blessé au Grand-Lancy

Peu avant 11 h, ce mardi matin, un accident impliquant un deux-roues motorisé et une voiture s'est produit au Grand-Lancy. Un scootériste âgé de 40 ans descendait la route du Pont-Butin en direction de la route de Grand-Lancy. Peu avant le croisement entre ces deux artères, un heurt s'est produit avec l'arrière d'une automobile. Suite au choc, le pilote du scooter a fini sa course contre le flanc d'un autre véhicule. Légèrement blessé, il a été pris en charge par une ambulance et conduit à l'hôpital.

Le Service d'incendie et de secours (SIS) est intervenu pour nettoyer les hydrocarbures qui se sont répandus sur la chaussée suite à l'accident. (TDG)