Un jeune blessé par électrisation à la gare de La Plaine

Dans le nuit 3 au 4 mars 2017, un grave accident s'est produit en gare de La Plaine, nous signale ce lundi un lecteur. Contactée, la police genevoise confirme: «Samedi 4 mars, vers 1h du matin, deux jeunes, nés en 1998 et 1999, se trouvaient sur le quai quand l'un d'eux est monté sur une machine de chantier. Il a alors été violemment électrisé. C'est son ami qui a alerté les secours», rapporte son porte-parole, Jean-Claude Cantiello. Des patrouilles de police, le Service d'incendie et de secours (SIS), un cardiomobile et un hélicoptère de la Rega se sont alors rendus sur place.

«La victime, dont le pronostic vital était dans un premier temps engagé, a été héliportée au CHUV, à Lausanne, poursuit le chargé de communication de la police. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.» Selon nos informations, le jeune homme était conscient lors de sa prise en charge par les secours.

«Ne jamais s'approcher des lignes de contact!»

«Il s'agissait d'un wagon de travaux sur lequel se trouvait une machine de chantier, précise le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt. Lorsqu'on grimpe sur un wagon, on se retrouve très près de fils électriques et on risque donc une électrocution. Nous n'avons de cesse de le rappeler, notamment dans notre train-école qui parcourt toute la Suisse: il ne faut jamais s'approcher des lignes de contact électriques!»

Jeudi soir dernier, un accident similaire s'est produit à la gare de Cornaux, dans le canton de Neuchâtel. Un adolescent âgé de 17 ans a été très gravement brûlé par une décharge électrique après avoir grimpé sur un wagon en stationnement. Hospitalisé lui aussi au CHUV, il est malheureusement décédé dimanche soir. (TDG)