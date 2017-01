Un conducteur arrêté après une course-poursuite avec la police

Pourquoi ce Serbe à peine âgé de 19 ans a-t-il voulu échapper à la police? Le communiqué de presse du jour ne le précise pas. Il raconte avec force détails la course poursuite qui s'est engagée quand. à la vue d'une patrouille de police, l'automobiliste a pris la fuite en mettant en danger plusieurs personnes.

Les faits remontent au 2 novembre dernier. Il est 21h, les agents repèrent une voiture dans le quartier du Lignon. Au lieu de s'arrêter, le véhicule oblique en direction de la place du Lignon, avant de repartir en sens inverse sans accorder la priorité aux piétons qui se trouvaient sur le passage clouté. Ceux-ci ont dû se précipiter pour ne pas être renversés.

Circulant à 79 km/h au lieu des 10 km/h prévus dans le parking, précise le communiqué de presse, le conducteur oblige un autre véhicule à procéder à un freinage d'urgence afin d'éviter le heurt. Le chauffard roule en direction des Tours du Lignon. Arrivé à la hauteur du numéro 15 de l'avenue du Lignon, il perd la maîtrise de son véhicule. Il touche le trottoir, un pneu éclate. Malgré cela, il poursuit sa course et passe à quelques centimètres d'un bus TPG qui circule normalement en direction de la route du Bois-des-Frères.

Arrivé quelques mètres avant la fin du parking donnant accès aux numéros 2 à 4 de l'avenue du Lignon, le conducteur ouvre la portière du véhicule encore en marche et saute en marche. La voiture entrent en collision avec un fourgon stationné. Ses trois autres occupants sont choqués. Les pompiers interviennent afin de sécuriser les lieux, puisque de la fumée s'échappe de l'auto, signalé volée.

Les trois individus sont interpellés. Ils sont rorteurs d'un spray au poivre et d'engins pyrotechniques. Le conducteur, lui, a pris la fuite.

Ce n'est que deux mois plus tard que le chauffard a été retrouvé grâce à l'enquête de police. Il a été interpellé et reconnaît les faits. Il répondra de ses actes devant la justice pour les motifs suivants: vol de véhicule, d'un motocycle, empêchement d'accomplir un acte officiel, mise en danger de la vie d'autrui, consommation de stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis de conduire et infractions à la Loi sur la circulation routière. (TDG)