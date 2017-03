Un appartement du Lignon part en fumée

L'appel, probablement de voisins, arrive à 8h40, ce lundi matin, à la centrale d'appel du Service d'incendie et de secours (SIS). De la fumée s'échappe sous la porte d'un appartement du No 61 de l'avenue du Lignon. "Les premiers pompiers qui sont arrivés sur place ont tout de suite demandé du renfort", explique le premier-lieutenant Serge Pradervand. Car le sinistre est beaucoup plus violent que prévu. Dans ce studio du 2e étage, la chambre est la proie des flammes. "Elle a été totalement détruite, comme la cuisine."

Un serpent sauvé

En l'absence du locataire, les pompiers professionnels ont néanmoins sauvé des vies. En l'occurrence des poissons ainsi qu'au moins un NAC (nouvel animal de compagnie), matérialisé sous la forme d'un serpent. "Il était dans une cage", précise Serge Pradervand. L'animal était-il venimeux? "Aucun idée en l'état, poursuit-il. Mais nous l'avons évacué." Pour l'heure, la cause de l'incendie n'est pas déterminée. Le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers, qui ont engagé des moyens conséquents. Vers 9h30, ils essayaient toujours de joindre le locataire du studio parti en fumée. Les autres appartements n'ont pas été touchés. (TDG)