Recrudescence d'arnaques à l'appel urgent

Plusieurs cas d'arnaques à l'appel urgent ont été constatés à Genève depuis l'été 2016, rapporte ce mercredi sur Facebook la police genevoise. Comment les escrocs procèdent-ils? La police cite l'exemple d'une femme qui approche un aîné dans la rue. Elle lui raconte qu'elle a enfermé par inadvertance son bébé dans sa voiture et doit passer un appel urgent pour se sortir de cette fâcheuse situation. Elle demande alors à sa victime de mettre sa carte bancaire dans une cabine téléphonique et de composer le code afin de pouvoir passer l'appel. L'arnaqueuse mémorise alors le code et subtilise la carte, pour ensuite effectuer des retraits frauduleux dans un bancomat.

D'importantes sommes d'argent ont été dérobées grâce à ce procédé, «allant de quelques centaines à plusieurs milliers de francs selon les cas», confirme la porte-parole de la police genevoise Jean-Philippe Brandt.

De manière générale, la police recommande de ne jamais permettre à quiconque qui vous aurait interpellé dans la rue d'effectuer un appel avec votre carte de banque dans une cabine et d'aviser immédiatement le 117. (TDG)