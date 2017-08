Meurtre de Vernier: peine confirmée

L’homme, qui a tué son beau-père à Vernier en 2012, avait écopé de 14 ans de prison devant les instances genevoises. Une peine juste aux yeux du Tribunal fédéral, qui confirme aujourd’hui la sanction. Le jour du drame, l’homme venait voir sa fille qui logeait chez la victime. Avocat du criminel, Me Robert Assaël «continue de penser que, pour un acte non prémédité et impulsif, cette peine est excessive». (TDG)