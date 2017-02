Les intempéries mettent les pompiers sur les dents

A la question: «Comment ça se passe?», le premier lieutenant Frédéric Jaques, du Service d'incendie et de secours (SIS), lâche d'emblée: «On n'arrête pas! On court d'un bout à l'autre du canton, de Jussy à Pregny-Chambésy en passant par Onex!»

Depuis 6h30 ce mardi matin, les hommes du SIS en sont déjà, à 15h, à plus de 45 interventions. En cause la météo, et surtout les fortes bourrasques de vent qui balaient le canton. «La majorité de nos sorties concerne des chutes d'arbres ou de stores, explique l'officier. Heureusement, il n'y a eu pour l'heure aucun blessé, mais uniquement des dégâts matériels.»

Dernières interventions en date: un arbre tombé sur le parking à vélo d'une école au chemin de Colladon, un autre au chemin des Clochettes à Champel et une baie vitrée qui s'est brisée à Saint-Jean.

Pour le suppléer, le SIS peut compter sur des renforts mobilisés chez les pompiers volontaires de la Ville de Genève, Vernier, Jussy et Plan-les-Ouates.

«Côté circulation, il va falloir compter sur quelques difficultés car nous recevons encore des appels concernant des chutes de branches sur la route, alors prudence!», lance le premier lieutenant Jaques. (TDG)