Le dribble du footballeur n'impressionne pas le touriste asiatique

L'histoire se raconte au présent car l'astuce du footballeur doit se répéter quelquefois à Genève. Cette fois-ci, les touristes étaient sur leur garde et on résisté avec succès à la tentative de vol. Le fait divers a eu lieu ce mardi 3 janvier dans le quartier des Pâquis. Une patrouille pédestre de la brigade anticriminalité repère deux individus. Leur attitude est suspecte, souligne le communiqué de presse de la police sans plus de précision.

Arrivés à l'angle des rues du Mont-Blanc et Kléberg, les deux compères croisent leurs proies, un couple de touristes asiatiques. Qu'ils laissent passer avant de faire demi-tour. Ils tentent alors de dérober la montre de luxe de l'homme en mimant le jeu de jambes d'un footballeur, décrit le communiqué. En vain, les touristes résistent. Les a-t-on alertés des risques genevois?

Le duo des voleurs n'insiste pas. Il repart les mains vides. Les policiers qui ont observé la scène se font connaître des hôtes de Genève. L'une des victimes explique que l'un des deux individus lui a maintenu le poignet avec force et a réussi à défaire la sécurité de sa montre, pendant que le second malfrat tentait de faire diversion.

Les deux voleurs n'ont pas vu les policiers en civil. Ils sont bien vite arrêtés. L'un arbore une montre de femme, une chaîne en or, deux paires de boucles d'oreilles à pinces cachées dans son slip, un briquet de marque ainsi qu'une bague en métal. Le second, lui, porte un collier de perles autour du cou. Tous deux ont été mis à disposition du Ministère public.

(TDG)