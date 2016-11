La police trouve 1,2 kilos d'héroïne à Thônex

Le communiqué de police est avare de détails. Il ne dit ni la durée de l'enquête ni la nature des renseignements qui ont permis à la Task force drogue (TFD) de découvrir 1,2 kilos d'héroïne et 1,8 kilos de produit de coupage dans un appartement de Thônex sur la porte duquel aucun nom n'était affiché. Deux Thônésiens, Albanais d'origine, âgés respectivement de 38 et 35 ans, ont été appréhendés pour infraction à la Loi sur les stupéfiants et mis à disposition du Ministère public.

Le premier individu a admis avoir participé à la vente d'au moins 120 grammes d'héroïne. Le second a avoué être toxicomane mais nie tout trafic, précise le service de presse. Les policiers ont en outre saisi 3740 francs, 2275 euros, du matériel nécessaire au conditionnement de la drogue, neuf téléphones portables et de nombreuses cartes SIM.

Quand a eu lieu l'arrestation? Dans quelle rue? D'où vient la drogue? Le trafic concerne-t-il d'autres personnes? Sur tous ces points, le communiqué de la police reste muet.

Ivre, il part en embardée puis vole un autoradio

Le second fait divers transmis à la presse fait l'objet d'une explication plus développée. Tout commence par un appel à la Centrale d'engagement de la police (CECAL) qui demande l'intervention d'une patrouille à Corsier suite à l'embardée d'une voiture. Nous sommes mercredi 23 novembre 2016 vers 4h du matin.

Un homme a visiblement emprunté un giratoire à contresens et a heurté avec l'avant droit de son véhicule le bord du rond-point. Il a ensuite continué sa route jusqu'à la hauteur du n° 275. Sur les lieux, la patrouille découvre la voiture accidentée, mais personne à l'intérieur.

Les agents constatent que le conducteur est sorti de son véhicule pour s'assoir dans une autre auto correctement stationnée, juste à côté. En fouillant le véhicule accidenté appartenant à l'intéressé, les policiers découvrent un autoradio que ce dernier a volé dans l'autre voiture, qui n'était pas verrouillée. Le prévenu est soumis au test de l'éthylomètre, qui révèle un taux de 0.71 mg/l. La patrouille détermine également que le conducteur est sous le coup d'une interdiction de circuler en Suisse. Celui-ci a été mis à disposition du Ministère public.

