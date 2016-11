Délit de chapeau tibétain aux Pâquis

Opération de routine lundi après-midi 21 novembre. Les caméras de vidéosurveillance installées au cœur des Pâquis ont eu pour effet d'éparpiller les trafiquants dans le quartier, a montré un rapport de l'Université de Neuchâtel récemment publié. La police de proximité de Cornavin met donc en place une action de lutte à la rue Sismondi.

Un homme en quête de drogue se prend assez vite dans les mailles du filet. Il accoste différentes personnes postées le long de l'artère, raconte le communiqué de presse de la police. Un manège qui n'échappe pas aux agents planqués un peu plus loin. Ils attendent que l'individu trouve un vendeur. Ça ne tarde pas. En voilà un, affublé d'un bonnet de type tibétain. Le duo procède à un échange avant de se séparer.

La police interpelle l'acheteur, lequel reconnaît avoir acquis une moitié de boulette de cocaïne et n'est pas inquiété. Le dealer est repéré ensuite dans un bar grâce à son chapeau. Il est emmené au poste de Cornavin. Le communiqué précise qu'il s'agit d'un SDF guinéen âgé de 26 ans. Sa fouille révèle qu'il est en possession de deux grammes de marijuana dans ses sous-vêtements. Il a été mis à disposition du Ministère public.

Cinq migrants squattent un abri antiatomique

Toujours tiré de la main-courante des interventions de la police, le service de presse signale cette histoire de cinq squatters d'un abri antiatomique du quartier des Acacias. Ils sont âgés de 25 à 37 ans et ont pour origine l'Algérie, la Libye, la Palestine et la Tunisie. Tous sont sans domicile fixe et font l'objet d'interdictions d'entrée en Suisse, l'un d'eux jusqu'en 2021, précise le communiqué de presse. On imagine leur galère et leurs rêves d'un monde meilleur.

La police les embarque. Sur place, elle découvre 47 grammes de haschisch et plusieurs téléphones portables. Au poste, les prévenus nient tous être les propriétaires des téléphones et de la drogue. Ils ont été mis à disposition du Ministère public. (TDG)