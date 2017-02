Accident entre un bus et une voiture à la route de Thonon

Ce mercredi matin, entre 8h15 et 9h30, le trafic a été fortement perturbé sur la route de Thonon, à Collonge-Bellerive. En cause: un accident qui s'est produit entre un bus des TPG et une voiture. Cette dernière, conduite par un homme âgé de 32 ans, circulait en direction de la ville de Genève. C'est en voulant bifurquer dans le chemin de Saint-Maurice que le heurt avec le bus s'est produit. «L'automobiliste a été très légèrement blessé», rapporte le porte-parole de la police, Silvain Guillaume-Gentil.

Accident de la circulation : trafic perturbé sur la rte de Thonon, à la hauteur du chemin de St-Maurice. — Police Genève (@GenevePolice) 8 février 2017

(TDG)