Versoix veut bâtir tout en pensant aux aînés

Huitième ville du canton, Versoix poursuit sa densification. Son Conseil municipal a accepté le 6 février, sans opposition, de préaviser positivement la construction de deux immeubles, non loin de la gare. Ce plan localisé de quartier (PLQ) doit permettre d’édifier une soixantaine de logements dans un immeuble de six étages qui longera les voies CFF, à la hauteur du croisement entre les chemins du Val-de-Travers et Jean-Baptiste-Vandelle.

Une autre parcelle qui jouxte ce carrefour doit accueillir un autre édifice de quatre étages, avec un potentiel de vingt habitations supplémentaires.

Proche du noyau urbain de Versoix et de sa desserte ferroviaire, le site n’a toutefois pas que des atouts. Comme l’a souligné le conseiller administratif Cédric Lambert, ces habitations y seront bâties en dérogation aux limitations liées aux nuisances aériennes. Cette exception est due au fait que la procédure concernant ces constructions est déjà relativement ancienne – elle a démarré en 2011 – et que les normes n’étaient pas les mêmes. Le secteur a fait, dès 1998, l’objet de projets de densification qui ne se sont pas entièrement réalisés jusqu’à maintenant.

En outre, la proximité du chemin de fer représente une contrainte, notamment en raison du transport de matériaux dangereux. La Commune a toutefois obtenu que la façade orientée vers les voies ne soit pas totalement borgne. Mais des précautions devront être prises et un cinquième de sa surface au maximum pourra être vitré. La situation s’apparente à celle du futur quartier de l’Adret, au pied du coteau de Lancy, qui donne lui aussi sur une zone ferroviaire et a dû faire l’objet de précautions. Sur une note plus réjouissante, le nouveau complexe se distinguera par un concept énergétique écologique.

Le promoteur qui a des visées sur ce développement immobilier projette de vouer une partie des surfaces à des appartements avec encadrement pour personnes âgées. Répondant au doux nom d’IEPA, ce type d’institution permet aux seniors concernés d’éviter le transfert en EMS tout en disposant d’un certain appui dans leur nouveau logis.

Si le projet est accueilli positivement, les conseillers municipaux notent un bémol: certains demandent que l’Exécutif se préoccupe du sort du pub qui occupe une des parcelles concernées ainsi que du garage voisin. M.M.

(TDG)